Metropolitane Milano: oltre mille "portoghesi" al giorno per ogni fermata

Quanti sono i "portoghesi" delle metropolitane milanesi, ovvero coloro che viaggiano senza pagare il biglietto? Almeno mille al giorno a fermata, per una cifra approssimata per difetto. E' questo quanto sostiene con buone ragioni Radio Lombardia, che sul proprio sito ha pubblicato una immagine inequivocabile, ovvero il conteggio di fine giornata degli accessi ad una delle Ph49, le porte per carrozzelle, biciclette, passeggini, bagagli ingombranti, dotata di fotocellula, adiacenti alla cabina dell’agente di stazione ad ogni fermata. Ebbene, ad una fermata nei pressi di Gessate, i passaggi in uscita sono stati 1239 ma solo 404 di questi hanno passato il biglietto o l’abbonamento. 404 sono stati i passaggi in entrata, 227 dei quali hanno regolarmente timbrato. Dunque i portoghesi sono stati 835 in uscita e 177 in entrata. Totale: 1.012.

Argomenta il pezzo scritto da Filippo Colombo per il portale web della radio diretta da Luca Levati: "Forzare quelle porte è facile perché basta spingere – non è necessaria nemmeno troppa energia – che si aprono. E, come abbiamo già avuto modo di raccontare solo poche settimane fa, spesso gli agenti di stazione, soprattutto quelli soli alle fermate, fanno finta di non vedere per paura a intervenire. Troppe le aggressioni registrate dalle cronache negli ultimi tempi. Ancora troppo pochi gli addetti alla sicurezza o gli agenti delle forze dell’ordine in circolazione sulle quattro linee della metro milanese".

Nei 1.012 passaggi attraverso la porta Ph49 vanno contemplati anche forze dell’ordine, lavoratori dell’azienda trasporti, addetti alle pulizie, ma è impossibile pensare che possano essere così numerosi. A questi portoghesi vanno quindi poi aggiunti quelli che saltano i classici tornelli, difficili da quantificare. Ed il numero va, con buona approssimazione, moltiplicato per le 113 fermate della metropolitana milanese...