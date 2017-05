Migranti: blitz della Polizia in Stazione Centrale

Migranti, marcia "Insieme senza muri". Migliaia di persone in piazza



Una folla multietnica, con in testa Emma Bonino, davanti allo striscione con la scritta 'Insieme senza muri' e poco dopo un gommone, di quelli usati per il traffico dei migranti. Ha preso il via cosi' la marcia della solidarieta' e dell'accoglienza in un assolato sabato milanese.



A trascinare la folla ci pensa la musica di Radio Popolare. In corteo molti sindaci con la fascia tricolore - il primo cittadino di Milano - si unira'-á alla folla tra poco entrando da via Manin - e dietro lo striscione "Milano democratica, sicura e accogliente" rappresentanti del Pd, tra cui Emanuele Fiano, e Barbara Pollastrini. Con loro a tenere alto lo striscione anche l'assessore comunale alla sicurezza Carmela Rozza. In prima fila anche l'assessore comunale alle politiche sociali Pierfracesco Majorino, promotore della marcia anti razzista. In piazza Oberdan anche Marco Cappato con un banchetto per raccogliere le firme per cambiare la Bossi-Fini. Numerose le comunita' straniere, tra cui quella cinese, che sfila con la bandiera italiana accanto alla loro, la boliviana in costume tipico, la messicana. A decine e decine di bambini di tutte le etnie che marciano tenendo un grande telo arcobaleno per la pace.



"La marcia serve a far emergere quella parte del Paese che è silente, ma non ha nulla a che vedere con gli imprenditori della paura" ha commentato la presidente della Camera, Laura Boldrini. ​ In piazza ci saranno gli scout, Legambiente, il Naga, Medici Senza Frontiere, la Fiom, Emergency, Unicef, Action Aid e centinaia di altre sigle, insieme a esponenti del mondo politico e della società civile.



Dall'altra la Lega Nord, che aveva chiesto l'annullamento del corteo dopo l'accoltellamento di due militari e un poliziotto in Stazione Centrale. "E' una manifestazione a favore dell'immigrazione di massa - ha detto Matteo Salvini -. Una pagliacciata che rende contenti solo gli scafisti e certe cooperative".



SALA, CONTROLLI SERRATI DENTRO E FUORI STAZIONE CENTRALE - Dopo l'accoltellamento in Stazione Centrale "andiamo oltre e collaboriamo con questore e prefetto e ovviamente mi dispiace per quello che è successo dopo. I servitori dello Stato faranno la loro parte e io la mia. Fuori dalla stazione ci sarà più controllo, controllo serrato e costante". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla marcia per i migranti.



SALA CONTESTATO - Contestato il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Bergamo Giorgio Gori durante la marcia per la solidarieta' e l'accoglienza ai migranti in corso a Milano. Un gruppetto di persone, probabilmente del centro sociale il Cantiere, hanno cominciato a urlare "vergogna" e frasi come "Minniti razzista". Esponendo uno striscione con la scritta "Pd la peggiore destra" si sono avvicinati ai primi cittadini, mentre il servizio d'ordine cercava di allontanarli.



GORI: RIBADIAMO I VALORO DELL'ACCOGLIENZA - "Siamo qui per ribadire i concetti di accoglienza, integrazione e legalità". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori arrivando al corteo 'Insieme senza muri' accolto da un lungo abbraccio di Emma Bonino. A chi gli faceva notare che in corteo ci sono cartelli che protestano contro il decreto Minniti-Orlando risponde:"la manifestazione non è contro questo decreto" che, ha precisato Gori, "per me va bene".



MORELLI (LEGA): AMSA PATROCINA MARCIA, SALA USA AZIENDE PUBBLICHE - "Tra i sostenitori della marcia pro-invasione spicca anche il patrocinio di Amsa. Sala e Majorino usano le aziende pubbliche per sostenere le loro manifestazioni": così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega Nord a Palazzo Marino. "Nei giorni scorsi ho chiesto alla presidente di Amsa se il contributo fosse anche oneroso ma la dottoressa non ha avuto il tempo, o forse il coraggio, di rispondere a un consigliere comunale. È piuttosto indicativo che fra tutte le aziende pubbliche Sala e Majorino abbiano scelto per la manifestazione, che vedrà in campo cooperative e centri sociali, proprio l'azienda di gestione dei rifiuti milanesi. Siamo pronti a chiedere una verifica alla Corte dei Conti".



MIGRANTI. MANCONI AL CORTEO DI MILANO CON I GIOVANI MUSULMANI - "Sto partecipando al grande corteo, un'iniziativa importante se sapra' trasformarsi in politiche intelligenti e razionali a livello nazionale e locale. E se sapra' superare alcune misure improprie e inique presenti nelle piu' recenti normative (decreto Minniti e decreto Orlando). Mi trovo nel corteo insieme alle giovani e ai giovani musulmani, che rappresentano quelle centinaia di migliaia di fedeli dell'Islam presenti nel nostro paese. E accanto a Sumaya Abdel Qader, consigliera comunale a Milano, che tanto si e' spesa in queste settimane per la buona riuscita della manifestazione. E che ha aggregato, nel nome dell'accoglienza e del rispetto dei principi democratici e dei valori del nostro Stato, giovani donne e uomini determinati a contrastare gli allarmi irresponsabili e gli stereotipi dominanti con l'intelligenza e la volonta' di integrazione. Sono convinto che anche attraverso manifestazioni di questo tipo sia possibile creare quei legami che sono indispensabili al rafforzamento della coesione sociale nel nostro Paese". E' quanto afferma il senatore Luigi Manconi, mpresidente della commissione Diritti umani del Senato.