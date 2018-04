Migranti, maxi-tavolata del 23 giugno. Majorino: "Saremo alcune migliaia"

Maxi-tavolata dei migranti, Majorino: "50mila? Cifra esagerata"

"Il 23 giugno sara' una festa bellissima e ne parleremo piu' avanti. Una occasione per stare insieme" . Cosi' l'assessore Pierfrancesco Majorino riguardo all'iniziativa del 23 giugno quando parco Sempione sara' palcoscenico del piu' grande banchetto multietnico nell'ambito delle iniziative pensate per 'Insieme senza muri'. Quanto alle cifre circolate sui partecipanti al pranzo del 23, l'assessore alle politiche sociali del comune di Milano ha precisato che "sono assolutamente esagerate. Saremo alcune migliaia".

Le polemiche del centrodestra: "Schiaffo ai poveri italiani"

Nella giornata di ieri era montata la polemica del centrodestra a diffondersi di cifre che parlavano di una maxitavolata lunga oltre 2 chilometri, con 8mila commensali ed altre 40mila presenze al parco per un pic nic, a costituire una vasta rappresentanza delle diverse nazionalità presenti a Milano. Sul tema ha inoltre predisposto una interrogazione comunale il consigliere di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che aggiunge anche un altro aspetto: la maxi tavolata sarebbe "in palese violazione del regolamento del verde". De Pasquale pone anche altre due domande: "Con quali fonti e/o patrocini sarebbe organizzata la manifestazione" e "se sia utile per la città di Milano promuovere iniziative che attirino nuova immigrazione irregolare". Assolutamente contrario a questa iniziativa anche il capogruppo di Forza Italia in consiglio Gianluca Comazzi: "Siamo pronti a una mobilitazione con il supporto di associazioni ambientaliste e comitati per impedire questo scempio. Eventi di questo tipo sono uno schiaffo alle migliaia di poveri italiani che vivono per strada e non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena".

Iniziativa affidata a Kamba e a costo zero per il Comune

Per la sua realizzazione il Comune si affidera' all'associazione Kamba con cui l'amministrazione ha stabilito un accordo di partenariato in seguito a un avviso pubblico lanciato dal Comune stesso. Da prendere nota che l'iniziativa non avra' costi per le casse comunali. Ricetta Milano prevede una serie di eventi diffusi nella citta'. In particolare il progetto si sviluppera' attraverso una serie di cene in cui i partecipanti condivideranno le loro storie attraverso il cibo. L'evento finale consistera' appunto nel 'discusso' "banchetto piu' grande del mondo" in cui ogni partecipante condividera' un piatto della sua infanzia. Cosa interessante e che restera' a disposizione di tutti e' che da quella tavolata nascera' il "ricettario cittadino dell'accoglienza", condividendo le ricette sui social e raccogliendole in un libro.