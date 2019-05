Premier del Centrosinistra, Sala smorza toni: 'Ora opterei per secondo mandato'

I titoli di alcuni giornali che oggi parlano di una candidatura del sindaco di Milano a guidare il centrosinistra, Giuseppe Sala, sarebbero un po' forzati. Il sindaco, sulla sua pagina Facebook posta il video nel quale gli sono state fatte le domande all'origine di quei titoli. E scrive: "Per un minuto parlo delle prossime elezioni milanesi e sottolineando 'la mia via maestra e' la ricandidatura' aggiungo 'oggi potrei dire che posso essere la persona piu' adatta affinche' il centrosinistra vinca'. Poi si continua a parlare di Milano, della mia soddisfazione sui risultati, sul possibile avversario nel centro destra. Siccome la domanda partiva da Zingaretti il titolo di alcuni giornali e': 'Sala si candida a guidare il centrosinistra e ritiene di essere il candidato migliore'. Giudicate voi, a me pare del tutto evidente che l'argomento fosse il mio futuro a Milano. A prescindere da tutto cio' - sottolinea - vorrei ribadire una cosa con certezza: se dovessi decidere ora del mio futuro opterei per la candidatura a un secondo mandato, ma come ho piu' volte detto sciogliero' ogni dubbio a settembre 2020".