Roberto Maroni

Referendum Autonomia, Maroni: Meloni? C'è un problema, valuterò alleanza



Per Roberto Maroni potrebbe avere ripercussioni sull'alleanza, a partire da quella a livello regionale, l'invito di Giorgia Meloni all'astensione ai referendum sull'autonomia di Lombardia e Veneto: "C'è un problema, perché queste dichiarazioni sono negative, sbagliate e molto pesanti"

L'intervento del governatore lombardo - Con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "c'è un problema, perché sono dichiarazioni negative, sbagliate e molto pesanti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine di un dibattito a Milano, commentando le dichiarazioni contro i referendum per l'autonomia."E siccome il referendum è una cosa importante sia sul piano politico sia sul piano istituzionale - ha sottolineato - mi riservo di valutare queste dichiarazioni sul piano della lealtà dell'alleanza di governo. Non posso far finta di niente".

Leghisi contro Giorgia Meloni - Leghisti contro Giorgia Meloni, definita "franchista" per la presa di posizione contro i referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto. Dopo che, ieri in una trasmissione tv, la leader di Fratelli d'italia ha invitato ad astenersi alla consultazione che si terra' il 22 ottobre nelle Regioni amministrate dai leghisti Roberto Maroni e Luca Zaia, le bacheche dei social di molti esponenti del Carroccio, militanti e dirigenti, si sono riempite di critiche aspre nei confronti dell'alleata di centrodestra. Tra i piu' duri l'assessore lombardo all'Agricoltura, Gianni Fava, ex sfidante 'nordista' alle primarie contro Matteo Salvini. "Nel caso di Meloni vale il motto 'aiutiamoli a casa loro': evitiamo che vengano a fare politica fuori dal loro territorio, hanno bisogno di essere sostenuti nella logica della cooperazione. Evitino di parlare a vanvera di cio' che non conoscono: il Nord", scrive Fava, che mette in dubbio anche l'alleanza.