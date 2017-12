Via Scaldasole, ecco l'acquirente. Scambio o addio giardino

il giardino di via Scaldasole

di Fabio Massa



Dove c'era un giardino per ora c'è un giardino. Per ora. Perché tra poco, potrebbe non esserci più niente. Piccola storia di pasticci alla milanese, in via Scaldasole. Repubblica, in questo articolo ha raccontato recentemente l'esito finale di una storia raccontata all'inizio proprio da Affaritaliani.it Milano. La storia di via Scaldasole e del giardino condiviso. In pratica, un fazzoletto di verde nella zona delle Basiliche, in un'area a grande densità. Un piccolo polmoncino sul quale - si era scoperto con questo articolo c'era il progetto di una edificazione che l'avrebbe spazzato via. Poi il tutto venne bloccato, tra raccolte firme e passi indietro. Salvo adesso scoprire che il terreno è stato messo all'asta da BNP Paribas. E comprato. Da chi? Anche qui, Affaritaliani.it Milano può rivelare che si tratta della Ca Thor Srl, società immobiliare di Milano, con sede in via Francesco Petrarca. Bella beffa per i 2000 cittadini che si erano espressi contro il progetto di edificazione. Bella beffa per Legambiente e per tutti quelli che hanno difeso Scaldasole. Perché ora la Ca Thor ha il pieno diritto di farci quel che vuole, sul giardinetto. Anche se pare che per adesso la trattativa sia in corso. La quadra potrebbe essere sbloccare rapidamente l'intervento del vecchio garage Sanremo di via Zecca Vecchia. In cambio, forse, si salverebbe il giardino condiviso. Altrimenti addio, sacrificato sull'altare della burocrazia.



fabio.massa@affaritaliani.it