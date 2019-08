Angelo Maci Salvini, il caso continua. "Uomo libero e grande imprenditore"

Su Affaritaliani.it interviene Paolo Pagliaro, editore di Telerama, la tv del Salento: "Angelo Maci uomo libero, sincero e grande imprenditore!"

"Inorridisco di fronte a tanta ignoranza, travestita da presunta superiorità morale e intellettuale, di questa sinistra ormai naufragata nell'odio e nel perbenismo radical chic. Sono incredibili e inverosimili le reazioni di certi soggetti che dicono di voler boicottare le Cantine Due Palme solo perché il Presidente Angelo Maci ha dichiarato di stimare Matteo Salvini e di riconoscersi nella sua politica. Ad Angelo Maci, da parte mia, un applauso per l'onestà e il coraggio che ha dimostrato con la sua sincerità. Veramente nel 2019 esistono persone che vogliono limitare la libertà di pensiero e di azione di altre? È possibile che c'è gente che pur di difendere l'incapacità dei propri politici che non hanno mai fatto nulla per questa terra, cercano e trovano dei nemici sui quali sfogare la propria frustrazione? Uno, dieci, cento, centomila Angelo Maci servono al Salento per rialzare la testa. Libertà, libertà e libertà. Non si combatte l'idea altrui oscurandola. La Lega sta crescendo anche al Sud perché ha saputo difendere il Nord e ora che è un partito nazionale sta lavorando anche per il Sud. Invece di cercare in loro i vostri nemici e in Matteo Salvini il capro espiatorio, voltatevi indietro e leggete la storia di questa terra".