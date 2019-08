Crisi governo/ Dopo Briatore, Angelo Maci ad Affari: "Voglio Salvini premier"

Dopo Flavio Briatore, un altro imprenditore - questa volta uno dei principali soggetti economici del Mezzogiorno - si schiera apertamente a favore di Matteo Salvini.

Angelo Maci, fondatore e presidente del gruppo Cantine Due Palme (40 milioni di fatturato, 20 milioni di bottiglie per 2500 ettari di vigneti e 130 dipendenti), dichiara in esclusiva ad Affaritaliani. It che solo con Salvini premier si può far ripartire il paese.

"Mi riconosco in Salvini" dichiara convinto Angelo Maci, "e in tutto quello che sta facendo. Ha fatto bene sulla sicurezza e adesso se sarà messo nelle condizioni di agire farà altrettanto bene sul tema del lavoro e del fisco".

E ancora: "Solo Salvini è in grado oggi di egemonizzare il Centrodestra che potrebbe uscire vincitore dalle prossime imminenti elezioni. Ogni governicchio sarebbe solo il modo di salvare la poltrona a politici o politicanti di professione che vogliono tenere in ostaggio il paese".

Maci si focalizza quindi sulla sua Puglia: "Penso alla mia regione. Michele Emiliano non è stato in grado di risolvere i nostri gravi problemi di xilella o di tipo olivicolo e adesso siamo nei guai. È necessario che si torni immediatamente alle urne. Io non faccio né farò mai politica perché sono e resto un contadino legato alla terra ma se dovessi scommettere tutto", conclude, "lo farei ora su un solo uomo, cioè Matteo Salvini".