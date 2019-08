Crisi Governo, Menotti Lippolis ad Affari: "Salvini fa bene a volere il voto"

"Fa benissimo Matteo Salvini a chiedere il ritorno alle urne" dichiara in esclusiva ad Affaritaliani.it Gabriele Menotti Lippolis, Presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Puglia e delle sei regioni del Mezzogiorno. "Perché" continua Menotti Lippolis, una delle voci più autorevoli e rappresentative nell'impernditoria del Sud, "qualsiasi governo di transizione non sarebbe in grado di effettuare quei provvedimenti strutturali che servono oggi alla economia per ripartire".

E ancora: "Proprio in questo momento storico in cui l'economia sembra ripartire vi è bisogno di un governo che esca dalle urne e sia dunque autorevole e forte. Un governo che affronti i nodi dello sviluppo e della occupazione e che faccia ripartire subito gli investimenti".

Quanto al leader del Carroccio, Menotti Lippolis precisa: "ovvio che Salvini chiedendo di tornare alle urne si assume la responsabilita politica del gesto, ma si tratta di un atto inevitabile per la democrazia italiana. Come imprenditori, soprattutto nel Mezzogiorno, abbiamo bisogno di stabilita e di rilancio. I grandi temi saranno occupazione e fisco. E solo un governo autorevole che governi davvero può agire bene."