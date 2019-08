Crisi Governo, anche il re delle calzature Baldinini si schiera con Salvini

Dopo aver incassato l'endorsement di imprenditori del calibro di Flavio Briatore e di Angelo Maci, Matteo Salvini può contare anche sull'appoggio di Gimmi Baldinini, re delle calzature di lusso e titolare dell'omonima azienda con sede nel distretto produttivo calzaturiero (Forlì-Cesena).

Il patron della Baldinini, realtà imprenditoriale di gran successo che ha festeggiato i cento anni di attività nel 2010, non ha dubbi sulle soluzioni possibili alla Crisi di Governo. "Non si deve assolutamente indugiare con governicchi che peggiorerebbero una situazione già piuttosto grave" dichiara l'imprenditore. "Se le cose non vanno bene al momento, potrebbero soltanto che precipitare se non si desse la parola al popolo a brevissima scadenza. Così non si può andare avanti, basta".

E ancora: "Conosco Matteo Salvini da molto tempo, da quando non era ancora un politico celebre, e da allora non è mai cambiato. Matteo è sempre stato gentile e affabile con tutti, ma quando si appassiona alla causa diventa molto determinato e risoluto. E ora si è appassionato alla causa dell'Italia e degli italiani".

"Per tale motivo" conclude Baldinini, "in questo particolare periodo storico così convulso e difficile, non vedo altra persona se non lui in grado di risollevare l'Italia e tornare a farla funzionare. Sì, da imprenditore quale sono, lo dico con estrema convinzione: nell'attuale panorama politico, non vedo altro uomo che Matteo Salvini e mi auguro che si possa a brevissima scadenza tornare a votare per affidargli il mandato di Presidente del Consiglio, così che l'Italia possa davvero ripartire".