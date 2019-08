Crisi, Alberto Barsanti ad Affari: "No governi tecnici. Subito al voto"

Di Monica Bellini

"Non possiamo continuare con il rito inconcludente dei governi tecnici che a volte mettono sì a posto i conti ma non riescono a dare risposte certe alle esigenze dell'economia. Meglio dunque andare subito al voto e dare la parola agli italiani". Lo afferma Alberto Barsanti, presidente di Nuovo Trasporto italiano, uno degli imprenditori pugliesi più ricchi e famosi nell'imprenditoria barese e nella Confindustria. "È necessario agire immediatamente sul piano tributario con il Cuneo fiscale e con un piano di aiuti alle imprese dalla defiscalizzazione alla sburocratizzazione - spiega Barsanti -. Andare avanti così formando maggioranze incerte o appiccicate solo per non votare, danneggia solo gli italiani".