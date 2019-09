Digithon 2019, col neo ministro Boccia: Giletti, Profumo e lo youtuber Hawkman

Prosegue la maratona digitale alle Vecchie Segherie di Bisceglie con le startup in gara per contendersi il premio DigithON 2019 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro di Confindustria Bari e BAT e altri numerosi riconoscimenti tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

La startup competition proseguirà fino alle 19, subito dopo il palco di Largo Castello ospiterà il Viceministro dell’Economia Laura Castelli che sarà intervistata dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Marco Palombi su “Economia, digitale e fisco”.

Il calcio e lo sport saranno protagonisti del dibattito tra il responsabile digital di FIFA Giuliano Giorgetti e Giovanni Sacripante responsabile digital FIGC che si confronteranno sul calcio al tempo del digitale moderati da Francesco Costantini della Gazzetta del Mezzogiorno.

A seguire, Silvia Truzzi del Il Fatto Quotidiano parlerà con Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% GRANDI SUCCESSI e Giacomo Hawkman, youtuber e conduttore della nuova web radio "RDS Next”, del “digitale tra radio e youtube”. In chiusura l’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio e Nunzia De Girolamo, editorialista di Libero, si confronteranno sul “Social, Tv e informazione”.

Domenica 8 settembre i lavori alle vecchie segherie riprenderanno alle 10 con approfondimenti e riflessioni conclusive rivolte al futuro, come la testimonianza di Daniele Pecchini che racconterà l’esperienza di Camozzi Group nell’intervento “Il caso Camozzi: un modello italiano tra digitale e innovazione tecnologica”, e Pietro Scrimieri, direttore risorse umane AQP, con “Giovani talenti al tempo del digitale”. Ci sarà spazio per i temi di “Business e innovazione tecnologica al sud”, con Giuseppe De Tomaso, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari e BAT, Carmine Pappalettere, Decano del Politecnico di Bari, Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari. Prima dell’atteso momento della premiazione, Francesco Boccia e Diego Ciulli, public policy manager di Google, presenteranno un progetto comune per la formazione digitale a partire dalle scuole.

È possibile seguire l’intero evento in diretta su: https://www.facebook.com/ digithon.it

Digithon 2019 a Bisceglie la più grande maratona digitale italiana