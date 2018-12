IOSTOCONLAGAZZETTA, la campagna di sensbiizzazione di Coldiretti

Anche nei Mercati contadini di Campagna Amica la campagna di sensibilizzazione #iostoconlagazzetta per dare man forte alla storica e prestigiosa testata "La Gazzetta del Mezzogiorno", a sostegno degli sforzi per venire fuori dal momento di difficoltà che sta vivendo.

"Siamo fiduciosi, perché lo storico giornale che ha raccontato la storia del Paese e soprattutto del nostro straordinario Mezzogiorno - dichiara il Presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - con la libertà e la correttezza intellettuale che contraddistingue i giornalisti della redazione deve continuare a garantire, libera da ogni condizionamento, il servizio utile a rendere la società e un convivere civile migliori. Il settore agricolo - agroalimentare è stato esaltato e promosso continuamente da La Gazzetta e tante sono state le battaglie di Coldiretti Puglia, condivise e raccontate dalla Gazzetta".

Per questo Coldiretti Puglia il 29 dicembre acquisterà 2 copie de La Gazzetta del Mezzogiorno per tutte le sedi dell'Organizzazione in Puglia e gli agricoltori della Rete di Campagna Amica saranno i testimonial nei Mercati della campagna di sensibilizzazione per indurre anche i consumatori a dare sostegno al giornale.

“Il legame tra agricoltura e comunicazione è divenuto elemento determinante e imprescindibile e la Gazzetta – aggiunge Angelo Corsetti, Direttore regionale di Coldiretti - svolge un ruolo irrinunciabile di racconto quotidiano dell’evoluzione che il settore agroalimentare pugliese vive. Per troppo tempo chi si occupava di agricoltura lo faceva come se si stesse parlando di una ‘riserva indiana’, di un settore isolato, fuori dal contesto economico regionale. La Gazzetta del Mezzogiorno, rendicontando quotidianamente di problematiche, innovazioni, attività politico-sindacale, ha contribuito a mettere al centro dell'informazione l'agricoltura, settore che così si è appropriato anche pubblicamente del peso economico e sociale che merita”.

Per Coldiretti Puglia il ruolo della comunicazione, svolto da La Gazzetta e da tante testate attente quotidianamente all’agricoltura, ha assunto un spessore straordinario, testimoniando quanto il settore primario sia carico di potenzialità a disposizione dell’intera economia regionale. E La Gazzetta del Mezzogiorno è stato uno dei principali alleati del mondo agricolo.

