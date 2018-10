E-commerce, piccoli negozi alla riscossa digitale. E' la fase 4.0

"Negozi alla riscossa per non soccombere all’e-commerce. Le nuove tecnologie digitali pensate come un’opportunità per trasformare e potenziare il punto vendita fisico. Se ne parlerà in due diversi seminari organizzati da Confcommercio nell’ambito di Maker Faire Rome, l’evento internazionale sull’innovazione che si svolge da domani al 14 ottobre alla nuova Fiera di Roma".

La nota di Confcommercio spiega: “"Il punto di partenza sarà l’iniziativa Negozio 4.0 lanciata dalla Confcommercio Bologna insieme alla Camera di Commercio di Bologna e a Olivetti. Nel seminario di venerdì pomeriggio si parlerà di temi più strategici e dei trend del commercio nell’era digitale che apre a nuove forme di interazione e ibridazione fra fisico e digitale.

In quello di Domenica mattina, invece, rivolto a negozianti, artigiani e imprenditori del commercio verrà illustrata con maggiore dettaglio il caso bolognese e verranno spiegate le tecnologie utilizzate e visibili nello stand 'Negozio 4.0'. Si potrà veder una vetrina tradizionale trasformata in Home Page: resa cioè più attraente dalle nuove tecnologie – video che veicolano contenuti che arricchiscono la vetrina, luci led per evidenziare meglio forme e colori delle merci esposte, carte da parati stampate in digitale per fare da fondo scenografico di vetrine intelligenti come un esempio di vetrina 3D olografica in cui viene ricostruita la dimensione sensoriale intorno all’oggetto esposto al suo interno, attraverso una nuova forma di drammaturgia, prossima frontiera della narrazione museale. Il dialogo fra la dimensione fisica e quella digitale del negozio diventa dunque fondamentale. I contenuti digitali, i social devono puntare al negozio fisico e, sempre più, coesistere anche nel punto vendita. E infine i ruolo sempre più importante dei dati: 'Misurare sempre, misurare tutto' sarà lo slogan del negozio 4.0, la nuova arma del piccolo negozio pienamente dentro la rivoluzione digitale e dei big data. Oltre ai dati e alla suite di dati che provengono dai social e dai motori di ricerca, vi sono ed è la novità che si vedrà in Maker Faire i dati che raccontano ciò che avviene dentro, davanti e vicino al negozio".