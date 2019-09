Governo M5S-Pd, Alfonsi fa le capriole per differenziare il programma su Roma

“La bozza programmatica del nascente governo contiene anche un riferimento a Roma, anche se molto generico, e questa è senz’altro una buona notizia: sono anni che la città attende il perfezionamento di un percorso di decentramento amministrativo in grado di sbloccarla dall’attuale paralisi amministrativa”.

Così Sabrina Alfonsi, la presidente del Municipio Roma I Centro, in una nota. “È fondamentale – prosegue il minisindaco – che governo e parlamento pongano mano in modo strutturale all’architettura istituzionale del sistema di governo della Capitale, ridisegnando poteri, funzioni e competenze tra la Città metropolitana, il Comune ed i Municipi. L’esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che il Campidoglio non ha la forza per realizzare, da solo, il decentramento che sarebbe necessario”.

“I municipi – continua – devono diventare i nuovi comuni urbani della città metropolitana con nuove funzioni e responsabilità alla stregua di tutti i comuni italiani, superando questo antistorico ibrido di enti che si chiamano municipi ma assomigliano ancora troppo alle vecchie circoscrizioni. Questo può essere il nuovo assetto istituzionale di Roma, solo così chi amministrerà la città dopo le prossime elezioni avrà la possibilità concreta di governare e non andare incontro ad un altro fallimento che Roma, e soprattutto i romani, non meritano”.

“In parlamento – conclude Alfonsi – sono già depositate diverse proposte, si riparta da quelle e si cerchi una sintesi efficace per restituire alla Capitale il ruolo che merita. Oggi, paradossalmente, proprio in questa situazione di crisi ci sono le condizioni, per mettere mano al governo della città in modo rapido, concertato e definitivo”.