Omicidio Sacchi, ipotesi smentita: nessun contatto tra Luca e i due killer

Omicidio Sacchi, smentita l'ipotesi di un contatto tra la vittima ed i killer prima della morte del personal trainer: non ci sarebbero contatti telefonici diretti tra le utenze riconducibili a Luca e alla sua fidanzata Anastasia, e quelle di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due accusati dell'omicidio, e quelle dei pusher “mediatori”.

E' quanto emerge da una prima analisi svolta dai carabinieri su cinque utenze telefoniche e consegnata nei giorni scorsi alla procura.

Il dato, finora acquisito, va preso con estrema cautela perché gli accertamenti tecnici, al vaglio del pm Nadia Plastina, non sono affatto conclusi e poi perché chi indaga non esclude che fra i protagonisti di quanto accadde la sera del 23 ottobre scorso davanti al pub John Cabot ai Colli Albani possano esserci stati comunque contatti a voce o sempre via telefono attraverso l'uso di sistemi di messaggistica che prevedono la cancellazione automatica.