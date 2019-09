Roma

Lunedì, 30 settembre 2019 - 17:17:00 Ostia, il degrado infinito: 5,7. La consigliera M5S esulta per l'insufficienza Per i romani Ostia è insufficiente come tutti gli altri municipi, ma la consigliera M5S Penna esulta: “Riconoscimento per il grande lavoro del Municipio X”