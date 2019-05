Stipendiopoli, il caso arriva alla Corte dei Conti. Esposto del Codacons

Esplode la "Stipendiopoli" della Regione Lazio, il caso arriva sul tavolo della Corte dei Conti. Esposto del Condacons dopo l'inchiesta di Affaritaliani, l'associazione tuona: "Potenziale danno erariale, fare subito luce".

Consiglieri comunali e municipali di Roma e provincia, politici di ogni città e partito tutti accomunati da doppi, se non tripli, incarichi istituzionali in consiglio regionale. Il caso dei 20 nomi assunti a tempo determinato nel Consiglio della Regione Lazio diventa materiale per la magistratura contabile, con il Codacons che ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti per fare luce sul caso.

Secondo l'associazione dei consumatori, è infatti necessario verificare "la correttezza delle cariche assegnate presso la Regione Lazio ed eventuali danni sul fronte erariale, considerato che politici e consiglieri vengono pagati con i soldi degli italiani".