Bayern e Milan, bilanci a confronto. Rossoneri sconfitti. Tabelle-dati inediti

Il valore della rosa del Bayern, secondo quanto riportato dal sito specialistico Trasnfermarket, ad oggi risulta essere pari ad € 882,65 mln/€. E’ evidente come sia notevolmente superiore alla media dei valori delle rose delle prime 7 squadre del campionato italiano.

Tutto ciò grazie ad un giusto MIX di campioni acquistati sul mercato e di giovani lanciati dalla Cantera.





Dalla precedente tabella è facile ricostruire lo stato di salute della società Bayern. Una società che grazie al suo management, ad una adeguata filosofia gestionale ed un alto profilo di responsabiltà sociale ogni anno raggiunge eccellenti risultati economici. I risultati sono un mix di strategia economica e marketing con l’aspetto sportivo. Negli utlimi 5 esercizi il Bayern ha chiuso il Conto Economico con Utili da distribuire ai Soci, senza alcuna tensione finanziaria e sempre ai vertici sportivi.





Il valore della rosa del Milan, come si può evincere è notevolmente più basso di quella del Bayern, nonostante gli ingenti investimenti fatti durante le campagne di trasferimento calciatori. Basti ricordare che durante la gestione di MR Lee sono stato spesi 200 mln/€.





Dall’analisi dei dati del conto economico del gruppo Milan si può evincere come la società abbia sofferto di una mancanza di strategia che accompagnasse la crescita e sostenesse lo sviluppo nel momento in cui vi erano ancora risultati sportivi eccellenti. Oggi il gap con le grandi è strutturale sia dal punto di vista sportivo che economico; il Milan ha perso i maggiori sponsor istituzionali ed è in scadenza con Fly Emirates.





Principali termini di comparazione tra Milan e Bayern che rendono l’idea sullo stato di salute delle due compagni calcistiche.