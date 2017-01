Antonio Conte e Diego Costa, si mette di mezzo Suning e la Cina. Bufera Chelsea



Antonio Conte e Diego Costa divisi dall'Inter? In un certo senso. Infatti dietro alle offerte cinesi che hanno fatto girare la testa all'attaccante spagnolo (provocando la lite con il tecnico salentino prima del match con il Leicester) c'è Suning. Per la precisione lo Jiangsu Suning, la società sorella dell'Inter. Su Diego costa c'è comunque anche il Tianjin di Fabio Cannavaro (che punta anche Kalinic e Falcao).



Diego Costa, l'offerta dalla Cina che fa infuriare Antonio Conte e il Chelsea



L'offerta per andare a giocare in Cina infatti è mostruosa: 35 milioni di euro all'anno. Il tutto con 90 milioni offerti al Chelsea per il cartellino di Diego Costa.



Diego Costa, il rinnovo offerto dal Chelsea (un terzo dell'offerta cinese)



Il club londinese però è ricco e non ha bisogno assoluto di vendere, soprattutto in questo momento, con la vetta solitaria della Premier League (+7 su Tottenham e Liverpool, +8 sull'Arsenal). Il Chelsea tra l'altro ha offerto un rinnovo all'ex attaccante dell'Atletico Madrid (e capocannoniere del campionato inglese con 14 reti, come Alexis Sanchez e Zlatan Ibrahimovic): 1 milione di euro al mese 8circa 200mila sterline) per un totale di 12 mln a stagione. Tantissimi, ma un terzo dei soldi messi sul piatto da Suning per il 28enne Diego Costa.



Diego Costa e Conte-Chelsea, tregua



Il presente parla di tregua tra Conte-Chelsea e il centravanti, che però non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 e resta fortemente tentato dalla proposta indecente cinese. Se non ora, a giugno ci sarà la resa dei conti...