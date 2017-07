Conte furioso col Chelsea per Lukaku-Manchester United. Ora Abramovic...



Torna a scaldarsi il clima a Londra. Non è un problema meteo, ma la rabbia di Antonio Conte all'ordine del giorno. Secondo i tabloid inglesi e in primis il Mirror, il tecnico italiano è furioso con il Chelsea per lo scippo di mercato targato Manchester United: con Mourinho che si gode Romelu Lukaku. Proprio l'attaccante belga che era in cima alla lista dei desideri di Conte.

Ora Abramovuic dovrà cercare di farsi 'perdonare' acquistando un top plyaer in attacco. Il primo nome tornato di moda è quello di Alvaro Morata (mollato proprio dai Red Devils dopo aver visto le resistenze da parte del Real Madrid), in alternativa c'è mister 100 milioni Andrea Belotti. Resta una situazione tutta da decifrare in casa Chelsea. Nelle scorse setimane tanto si era scritto e detto in Inghilterra circa le tensioni tra club e allenatore dopo che Conte aveva scaricato Diego Costa (che passerà all'Atletico Madrid dopo un periodo di prestito in Cina visto il blocco del mercato imposto dalla Fifa ai Colchoneros per questa sessione estiva).



Conte-Chelsea non solo l'attaccante in ballo



Non solo il nodo attaccante. Conte ha chiesto vari rinforzi alla dirigenza del Chelsea: da Tiemoue Bakayoko del Monaco a Virgil van Dijk del Southampton sino ad Alex Sandro della Juventus (senza dimenticare Alexis Sanchez dell'Arsenal). E aspetta che la dirigenza blues batta qualche colpo (di mercato). Altimenti il clima rischia di diventare ancora più rovente.



Lukaku al Manchester United per 85 milioni di euro

L'attaccante belga Romelu LUKAKU passa al Manchester United. La notizia è stata data dalla Bbc secondo cui il giocatore di origini congolesi lascerà l'Everton per la squadra di José Mourinho per una cifra che si aggira attorno ai 75 milioni di sterline, 85 milioni di euro.



Manchester United vira su Lukaku dopo il muro del Real Madrid per Morata



Ventiquattro anni, LUKAKU nell'ultima stagione in Premier ha realizzato 25 gol. Lo United sembrava avere in mano Alvaro Morata, ma di fronte al muro del Real Madrid, i Red Devils hanno virato sull'ormai ex punta dei Toffees. Manca invece solo l'ufficialità per il passaggio dai 'red devils' all'Everton di Wayne Rooney



Manchester United da Ibrahimovic a Lukaku: sempre nel segno di Raiola



Lukaku aveva rifiutato il rinnovo con l'Everton, dove era approdato nel 2013 dopo un litigio con Mourinho ai tempi del Chelsea. Quattro anni dopo, Special One e l'attaccante si ritrovano. Mou voleva una punta di livello internazionale dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic. Da Ibra a Lukaku cambia la stella di punta del Manchester, ma con un minimo comune denominatore: Mino Raiola, agente di entrambi. Nello United il procuratore ha altri due giocatori: Pogba e Mkhitaryan.