Gasperini resta all'Atalanta. Annuncio di Percassi. Niente Roma per Gasp. E...

Gasperini resta all'Atalanta. L'annuncio di Percassi. Niente Roma per Gasp

Ora è ufficiale: Gian Piero Gasperini resterà alla guida dell'Atalanta anche la prossima stagione. L'annuncio è stato dato dal club bergamasco con un comunicato sul sito ufficiale. "Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l'Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue", sono le parole del presidente Antonio Percassi, che aggiunge: "Un percorso di crescita che va avanti con l'obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla prima squadra. Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre forza Atalanta".

GASPERINI, NIENTE ROMA, PER I 'BOOKIE' GIAMPAOLO E' IN POLE POSITION

Dopo il 'gran rifiuto' di Gian Piero Gasperini la Roma è costretta a rivedere i piani per trovare il suo prossimo allenatore. Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Maurizio Sarri, su cui però sta lavorando anche la Juventus. Il tecnico toscano, quindi, non è il favorito a raccogliere il testimone di Claudio Ranieri nelle valutazioni di Sisal Matchpoint, che lo dà a 4,00, alle spalle di Marco Giampaolo (che piace anche al Milan). Anche l'attuale allenatore della Samp è un profilo che va a genio alla società giallorosso ed è dato a quota 2,50 come prima opzione.

La terza soluzione, al momento, è il portoghese Paulo Fonseca, che ha vinto il titolo in Ucraina con lo Shakhtar ed è dato a 9 volte la posta. A 12,00, riferisce Agipronews, si punta sul ritorno di Luciano Spalletti, destinato a lasciare l'Inter, mentre l'idea Roberto Donadoni vale 16,00. Infine, una quota 'de core': si punta a 100 su Francesco Totti e Daniele De Rossi in panchina nella prossima stagione.

ROMA-GATTUSO, RITORNO DI FIAMMA PER LA PANCHINA?

Attenzione però perché la Roma di Francesco Totti potrebbe anche tornare su Rino Gattuso che nelle scorse ore ha lasciato il Milan e che nelle passate settimane era già stato un'idea per la panchina giallorossa. L'ormai ex tecnico rossonero sembra più indirizzato per un'esperienza all'estero (Newcastle in primis), ma chissà che un pressing della Roma (non è l'unica società della nostra serie A a cui piace) non gli faccia cambiare idea.