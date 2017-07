Borja Valero, Corvino (Fiorentina): "Agente dice che vuole andare all'Inter"

"Borja Valero all'Inter? Mi metto in ascolto, l'ho fatto con l'agente di Borja che come successo in altre fasi di mercato ha portato proposte. Lo ha fatto anche stavolta, c'è la possibilità dell'Inter. Mi ha detto che c'è anche la volontà del giocatore".

Borja Valero, Corvino: "L'Inter mi ha chiamato"

Il direttore dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino si esprime così sul possibile addio di Borja Valero. "Sono stato chiamato ieri dall'Inter -aggiunge Corvino dopo l'incontro con il procuratore di Federico Bernardeschi a Milano-, Ausilio mi aveva già chiamato 10 giorni fa, c'è la loro volontà e quella del procuratore. Ho ascoltato tutto, domani vogliamo sentire dal ragazzo se c'è la volontà di andare all'Inter".