Kalinic, Corvino: "Ho detto no al Milan". Lui replica: "Voglio i rossoneri"

Kalinic, Corvino (Fiorentina): "Ho detto no al Milan"

"Kalinic? Sono stato chiamato dal Milan per accettare una loro proposta che non ho voluto ascoltare perche' ho detto a loro di pensare ad altri attaccanti, non vogliamo privarcene



KALINIC RISPONDE A CORVINO: VOGLIO ANDARE AL MILAN, CHIUSO MIO CICLO ALLA FIORENTINA

"Grazie Fiorentina per questi due anni e per l'opportunità data ma io voglio fare uno step superiore e per questo voglio andare via. So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Voglio andare ai rossoneri perché ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina". Lo ha detto Nikola KALINIC ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell'attaccante croato arrivano dopo quelle del direttore tecnico del club viola Pantaleo Corvino che ha dichiarato di non voler lasciar andare via KALINIC. "Ho detto al Milan di guardare avanti perché non intendo cederlo, non voglio che vada via".

KALINIC, LA DISTANZA TRA MILAN E FIORENTINA

Il ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, dichiara Kalinic incedibile, ma i rumors delle ultime settimana parlano di una valutazione da 30 milioni di euro per il 29enne attaccante croato. Il Milan è fermo a proposta da 20 milioni. Nelle ultime ore si è anche parlato di un'attenzione del club rossonero per la situazione di Aubameyang, se dovessero calare le richieste di Borussia Dortmund e giocatore. Ma al momento, nonostante tutto, la pista Kalinic resta la più possibile.