Icardi, Inter dopo gli esami: nessun nuovo problema al ginocchio

ICARDI, INTER: CONDIZIONI GINOCCHIO ICARDI SONO STABILI

Mauro Icardi si è sottoposto a una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. In una nota l'Inter evidenzia come gli accertamenti "non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso". Circa 45 minuti di accertamenti, poi Icardi via, accompagnato dalla moglie Wanda Nara e dal padre ha lasciato l'Humanitas poco prima di mezzogiorno. A causa del dolore al ginocchio l'ex capitano dell'Inter ha saltato la sfida di domenica contro la Sampdoria (2-1 per i nerazzurri) e salterà quella di Europa League in programma a San Siro contro il Rapid Vienna (andata 0-1 con gol di Lautaro Martinez).

INTER, SPALLETTI, 'RECUPEREREMO ICARDI AL 100%'

"Quante possibilità ha Icardi di tornare protagonista? Direi il 100%". Così Luciano Spalletti sul recupero di Mauro Icardi che oggi si è sottoposto a degli esami al ginocchio. "In base al risultato si farà un programma di lavoro. Verrà messo a puntino con il dottor Volpi", aggiunge Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna.

INTER, SPALLETTI, 'ICARDI ASSENZA IMPORTANTE'

"Quando fino a poco tempo fa non avevamo Icardi dicevamo che era un'assenza pesante per noi. Ora che non può giocare è lo stesso". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, si esprime così sull'assenza di Mauro Icardi in occasione del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna in programma domani sera a San Siro. La scorsa settimana il club nerazzurro ha deciso di togliere al 26enne attaccante la fascia di capitano. L'argentino si è sentito tradito dalla società e dai compagni di squadra, che lo hanno scaricato per le tante dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara da cui lui non si è mai dissociato. Al suo posto giocherà Lautaro Martinez: "Ho detto che per me sono molto simili -sottolinea il tecnico toscano in conferenza stampa-. Sono due punte centrali, ma come tutti i calciatori forti possono coesistere. Uno è più bravo in area, l'altro è disinvolto anche a venire fuori. Lautaro deve far vedere che a contatto con la porta ha la stessa eccezionale bravura dell'altro, ma venendo a fraseggiare con la squadra fa vedere di avere qualcosa in più".