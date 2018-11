INTER. ICARDI: ROLEX PER COMPAGNI. "CAPOCANNONIERE GRAZIE A VOI"

Ben 23 Rolex in bella mostra, dietro tutta la squadra con capitan Mauro Icardi al centro. Ha scelto questa foto l'attaccante dell'Inter che ha regalato a ogni compagno un orologio per festeggiare il titolo di bomber della serie A, conquistato nella scorsa stagione.

"Io sicuramente non lo dimentichero' mai 'Capocannoniere 2017/2018'. Ma non volevo ricordarlo da solo, perche' senza di voi non sarebbe stato possibile", scrive Icardi su Instagram.