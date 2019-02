Icardi, Paratici: "Juventus non fece azione di disturbo". Sul futuro..

JUVENTUS, PARATICI: "SU ICARDI NESSUNA AZIONE DI DISTURBO"

"Icardi? Non era un'azione di disturbo e non ci sono stati contatti ultimamente. L'azione era informativa sulla possibilita' e volonta' che Icardi potesse cambiare squadra e la Juventus fosse di suo gradimento. E ci tengo a dire che nell'ultimo periodo non c'e' stato alcun contatto tra la Juventus e la signora Nara", lo spiega Fabio Paratici a Radio anch’io sport su Radio 1. Il Chief Football Officer della Juventus sulle voci di mercato che danno i bianconeri su Icardi a fine stagione sottolinea: "Siamo a febbraio, e' un giocatore dell'Inter e noi abbiamo un finale di stagione importante da disputare - spiega il dirigente bianconero - Sono domande che saranno di attualita' o meno a fine giugno".

Inter, Wanda Nara: "Moratti? Gli ho chiesto aiuto perché Mauro stava soffrendo"

"Moratti? Ci siamo parlati. Gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo delle belle parole che ha speso su Mauro (Icardi). Gli ho chiesto aiuto perché Mauro stava soffrendo: questa situazione si deve risolvere", Wanda Nara non trattiene lacrime ed emozione mentre parla a Tiki Taka.