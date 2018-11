Inter, Marotta c'è il sì. Il top player dei manager per sfidare la Juventus

Giuseppe Marotta andrà all'Inter. Ormai non ci sono più dubbi. Si pensava che il matrimonio sarebbe stato celebrato a inizio 2019, ma l'ex dirigente della Juventus potrebbe mettere la firma sul contratto triennale già a inizio dicembre. E' arrivato l'ok da Zhang Jindong che ha appoggiato la scelta del figlio Steven. Secondo La Gazzetta dello Sport, il neopresidente dell'Inter si è confrontato di recente in Cina con il padre e la decisione di assumere Marotta è arrivata di comune accordo. Ora si deciderà l'esatto posizionamento nell'organigramma della società per Marotta, visto che l'attuale ad Antonello rimarrà. Possibile che Marotta faccia un viaggio a Nanchino, nella sede di Suning, proprio per parlare con Zhang Jindong e definire esattamente il suo ruolo.

Marotta, debutto in nerazzurro per Juventus-Inter? E sul mercato sarà sfida per Tonali

Se dovessero essere rispettare le tempistiche sulla firma, Marotta potrebbe debuttare come dirigente nerazzurro proprio in vista di Juventus-Inter di campionato, prevista il 7 dicembre. E la prima sfida sul tavolo del calciomercato potrebbe essere proprio alla Juve nella corsa al talento del Brescia Sandro Tonali (che piace anche a Milan e Napoli).

Inter-Marotta, Antonello: "'Grande manager, aspettiamo la firma"

"Chiunque possa dare un contributo al nostro progetto per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto, Marotta è un grande manager. In questa fase bisogna aspettare, finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte", ha commentato l'ad Alessandro Antonello a margine del forum "Sport&Business" del Sole 24 Ore.