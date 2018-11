Nazionale, Tonali: "Pirlo? Io mi ispiro a Gattuso". Milan accelera per lui

Nazionale, Tonali: "Pirlo? Io mi ispiro a Gattuso"

Sandro Tonali nuovo Pirlo? Lui si sente più vicino a Gattuso. Il giovane talento del Brescia, dal ritorno della nazionale italiana (primo classe 2000 a essere chiamato in azzurro) risponde così a chi gli chiede del paragone che da tempo gira tra lui e il Maestro: "Non mi sono mai rivisto in Pirlo, se non nel modo di portare i capelli. MI ispiro invece a Gattuso, da lui cerco di prendere la cattiveria".

Nazionale: Tonali tra Pirlo, Gattuso e... Verratti

Sandro Tonali intanto si sta godendo la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore: "I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio -dice ai microfoni di Sky Sport-. È il sogno di tutti i ragazzi essere convocato dall'Italia, tanta gente che c'è qui la vedevo in tv fino a ieri. Ora posso prendere esempio da loro. È un orgoglio essere il primo 2000 in Nazionale". Marco Verratti in conferenza stampa ha notato diverse analogie con lui: ''L'inizio di carriera è simile, spero di continuare come lui''. Ma è difficile essere estraneo ai rumors di mercato: ''Cerco di non ascoltare, è la cosa migliore: non mi faccio mettere in testa in queste cose. Restare a Brescia è stata la scelta più giusta, a 17 anni era difficile giocare in Europa''.

TONALI, MILAN VA FORTE SUL CENTROCAMPISTA DEL BRESCIA

Anche il Milan sta seguendo Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia, convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore. I rossoneri si sono iscritti alla corsa per il nuovo Pirlo... pardon il nuovo Gattuso. E addirittura, stando al Corriere dello Sport, il Milan sarebbe pronto all'affondo decisivo. Sul 18enne talento delle Rondinelle ci sono Juventus e Napoli, dopo che già l'estate scorsa Inter e Roma provarono a strapparlo al Brescia. Per il giovanissimo playmaker, si parte da una base d'asta di 20 milioni. Il Milan potrebbe avere un piccolo vantaggio per arrivare a Tonali: lui è sin da bambino tifoso rossonero.