Inter, Wanda Nara: "Vorrei Icardi in campo nel derby". Zhang chiama Marotta

Inter, Wanda Nara: "Vorrei Icardi in campo nel derby Milan-Inter"

"Icardi? Prima non parlava e non andava bene, poi ha scritto una lettera e non va bene. Senza lui si diceva che la squadra si fosse compattata, ora che ha perso è di nuovo colpa sua?. Non so se Mauro giocherà il derby. Se lo vorrei in campo? Certo che lo vorrei". Parola di Wanda Nara a Tiki Taka. L'ex capitano dell'Inter sarà dunque in campo nella sfida contro il Milan del 17 marzo?

Wanda Nara a Tiki Taka: "Per la società non è un problema che io faccia l'opinionista"

Wanda Nara ha anche parlato della sua presenza come opinionista di Tiki Taka. Intanto la moglie di Icardi ci tiene a chiarire un punto: "Io da questo studio di Tiki Taka ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter, come quando ho parlato di Lautaro Martinez. Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi?". Poi svela un retroscena su un colloquio con l'Inter: "Ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema farei un passo indietro, ma loro mi hanno risposto che non era un problema".

Wanda Nara: "Perisic non si è lamentato di me con Icardi"

Wanda Nara parla anche di Perisic e assicura che l'attaccante croato non ha parlato di lei con Icardi: "Non è vero che Perisic è andato da Mauro a lamentarsi delle mie parole, non ha mai chiesto conto di ciò che ho detto".

Mauro Icardi deve tornare in campo. E' il messaggio lanciato dalla Cina da Steven Zhang, il presidente dell'Inter, atteso al rientro in Italia la prossima settimana, ha deciso di prendere in mano la situazione. Secondo il Corriere della Sera ha avuto un lungo colloquio telefonico con Marotta e Antonello e ha chiesto di trovare un modo per ammorbidire le parti e arrivare a una conclusione positiva nel più breve tempo possibile: l'obiettivo è di avere a disposizione Icardi per la volata Champions in campionato (Inter adesso quarta, superata dal Milan con la Roma a un punto e la Lazio potenzialmente a pari dei giallorossi se vincesse il recupero contro l'Udinese) e per i turni a eliminazione di Europa League. Nelle prossime ore, sempre secondo il CorSera, è in programma un vertice tra Icardi, staff medico, Spalletti e Marotta per reintegrare l'ex capitano, considerato fisicamente pronto. La speranza è di averlo per la trasferta contro l'Eintracht Francoforte, andata degli ottavi di Europa League, anche se i tempi sono stretti. Resta peràò aperto il nodo della fascia da capitano tolta e la possibilità che Icardi ribadisca di non poter tornare per il dolore al ginocchio.