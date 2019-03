Milan-Sassuolo 1-0 sorpasso all'Inter. Gattuso: "Bene la fase difensiva, ma.."

"Come nella partita contro l'Empoli e quella con la Lazio, mi tengo i risultati positivi, anche se bisogna fare meglio a livello tecnico. Stiamo facendo bene la fase difensiva, ma stiamo venendo a mancare a livello qualitativo, non e' una questione di calo fisico. Abbiamo subito l'avversario, anche se era ben organizzato", Gennaro Gattuso, analizza ai microfoni di Sky la vittoria per 1-0 del Milan a San Siro contro il Sassuolo (che vale il sorpasso all'Inter) e il momento della squadra rossonera. A proposito del terzo posto raggiunto, Gattuso spiega: "Adesso bisogna essere bravi. Siamo terzi anche se non stiamo attraversando un momento positivo, ma questo non deve essere un peso. Dobbiamo viverla meglio e preparare 12 finali. Nessuno si deve esaltare, ne' giocatori ne' tifosi, anche perche' se giochiamo cosi' i risultati possono non arrivare. Non basta, dobbiamo fare di più". Alcuni giocatori come Bakayoko e Suso, sembrano in un momento di calo a livello di condizione fisica. "Ci sono giocatori che giocano da 11 partite di fila e hanno speso tantissimo e ci sta che qualcuno sia sotto Le sue possibilita', ma non deve essere un alibi", sottolinea Gattuso.

Milan-Sassuolo, Calabria: "Vincere a Chievo, fondamentale prima del derby"

"Sono molto contento di quello che stiamo facendo, la squadra viene prima del singolo. Dobbiamo continuare così", spiega Davide Calabria a Sky nel post partita di Milan-Sassuolo. Sulla vittoria: "E' fondamentale, stasera dovevamo riuscire a portare a casa i tre punti. Dobbiamo vincere a tutti i costi anche la prossima partita, fondamentale prima del derby". Calabria parla del suo ruolo di terzino: "Mi piace salire, rimanere sempre dietro non fa parte del mio gioco. Salendo si libera Suso e lui ha fatto tanti assist quest'anno. E' una catena che funziona anche con Franck (Kessie, ndr), ci conosciamo e ci assembliamo a vicenda. Sono molto contento di giocare con loro". Sul derby Milan-Inter del 17 marzo: "E' fondamentale riuscire a vincere la prossima partita, dobbiamo pensare al Chievo, non sarà facile, dobbiamo cercare di vincere".

Musacchio, Paquetà e Calhanoglu (foto Lapresse)



Milan, Musacchio: "Terzo posto? Bisogna pensare a lavorare"

"Mi sono reso conto che non era un mio gol, l'importante è che sia andata dentro", Mateo Musacchio parla dell'autogol di Lirola che ha deciso Milan-Sassuolo. "La Champions? Dobbiamo pensare partita per partita, l'importante era vincere, sono molto contento", dice il difensore argentino ai microfoni di Sky. Sul momento del Milan: "Stiamo facendo le cose bene, bisogna dare continuità". Il Milan è terzo: "E' importante, però mancano molte partite, bisogna pensare a lavorare".

Milan-Sassuolo 1-0, Romagnoli: "Era importante vincere, adesso uniti più che mai"

Alessio Romagnoli commenta sul suo profilo Instagram la vittoria del Milan sul Sassuolo. Un 1-0 che vale il terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma l’importante era vincere. Adesso uniti più che mai"

SERIE A, MILAN-SASSUOLO 1-0 TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko (11' st Biglia), Paquetà (28' st Castillejo); Suso, Piatek (39' st Cutrone), Calhanoglu. A disposizione: Montolivo, Borini, Conti, Abate, A. Donnarumma, Bertolacci, Strinic,, Reina, Laxalt. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Ferrari, Demiral; Sensi, Magnanelli (23' st Pegolo), Locatelli (18' st Bourabia); Berardi, Djuricic (29' st Matri), Boga. A disposizione: Scamacca, Di Francesco, Lemos, Adjapong, Babacar, Odgaard, Magnani, Rogerio, Sernicola. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 35' pt aut. Lirola (M)

NOTE: Espulso al 19' st Consigli (S), per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Bakayoko, Paquetà, Rodriguez (M). Recupero: 2' pt, 5' st.