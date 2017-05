Moratti dà la benedizione: "Spalletti profilo ideale per l'Inter"



"Spalletti e' un uomo intelligente, il profilo ideale. Ha avuto esperienza all'estero e ha fatto bene alla Roma. Secondo me starebbe bene all'Inter. Con le sue qualita' possiamo sperare per il prossimo anno". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato da Rete Sport, appoggia la scelta di affidare la panchina nerazzurra a Luciano Spalletti. L'attuale allenatore della Roma e' infatti sempre piu' vicino a guidare l'Inter la prossima stagione. Moratti applaude alla gestione di Suning e ricorda che l'obiettivo sara' "contrastare la Juventus". Poi un pensiero a Francesco Totti che domenica potrebbe dire addio al Calcio: "E' speciale, un campionissimo. Inventa Calcio. Potrebbe essere una figura alla Zanetti, lui vede il Calcio da un punto di vista diverso. Come Zidane? Non e' detto che non sia bravo, potrebbe fare un po' di esperienza prima. Certo non lo si puo' mettere da parte".



Spalletti prima scelta per la panchina dell'Inter



Luciano Spalletti e' ora la prima scelta dell'Inter per la panchina nerazzurra. E' questo l'esito dellla riunione fiume, durata tre ore, a Roma tra Walter Sabatini, Steven Zhang e Piero Ausilio. Dopo il confronto, le quotazioni dell'attuale tecnico della Roma sono cresciute. Annuncio forse già nel fine settimana, o subito dopo l'ultima giornata di campionato. L'ultimo dubbio è legato alla decisione di Antonio Conte che pare comunque destinato a restare al Chelsea. Spalletti, in passato ha lavorato con Walter Sabatini, è ha già chiarito di voler lasciare Roma al termine della stagione. Simeone e Pochettino hanno preferito restare rispettivamente allìAtletico Madrid e al Tottenham.