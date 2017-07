Bernardeschi, Corvino: "Non vuole rinnovare". Juventus più vicina

"Ho dovuto prendere atto della volonta' del ragazzo di non voler rinnovare nonostante la nostra proposta importantissima". Il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino parla cosi' del futuro di Federico Bernardeschi dopo aver incontrato l'agente del giocatore.

Juventus, 40 milioni alla Fiorentina per Bernardeschi

Bernardeschi piace alla Juventus che sarebbe disposta ad offrire circa 40 milioni di euro per il giocatore in scadenza nel 2019 con la Fiorentina. Ma sulla trattativa con il club bianconero Corvino non si sbilancia: "E' un patrimonio del calcio italiano. Abbiamo il privilegio di averlo con noi, vediamo cosa fare". La Juventus aspetta il momento giusto per consegnare a Bernardeschi la maglia numero 10 che prese Roberto Baggio (nello stesso percorso Firenze-Torino) e Alex Del Piero.