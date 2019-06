Colesterolo, carne bianca migliore della rossa? COLESTEROLO, LA VERITA'!

Colesterolo, carne bianca è davvero migliore di quella rossa? Ecco cosa ha rilevato uno studio americano

Sono in molti, da decenni, a ritenere che la carne bianca sia migliore rispetto a quella rossa. Questo perché alcune ricerche hanno rilevato che chi assume carne rossa va incontro ad un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Eppure uno studio americano ha sfatato una convinzione comune. Secondo il team californiano che ha condotto la ricerca, non ci sarebbero differenze tra carne bianca e rossa per quanto riguarda i livelli di colesterolo.

Il rapporto tra colesterolo e carne bianca non è mai stato studiato abbastanza: da qui parte la ricerca

La ricerca è stata condotta nel Children’s Hospital Oakland Research Institute in California. Gli esperti hanno deciso di intraprendere questo studio, convinti del fatto che non fosse mai stato studiato abbastanza il rapporto tra colesterolo e carne bianca.

I depositi di grassi possono danneggiare le arterie. Il team americano, guidato da Ronald Krauss, ha verificato come i diversi tipi di carne interessano i livelli di lipidi e di lipidiproteine che possono causare i depositi di grassi.

I ricercatori hanno condotto lo studio su due gruppi di volontari, suddividendoli in base al loro consumo di alti o bassi livelli di acidi grassi.

Dopo questa iniziale scrematura, i partecipanti sono stati suddivisi in altri tre gruppi a caso. Un gruppo doveva mangiare carne rossa, un altro gruppo carne bianca ed il terzo gruppo proteine di origine non animale. Questa tipologia di dieta è stata seguita per quattro settimane.

Colesterolo, quale carne mangiare? Meglio carne bianca o rossa?

Al termine dello studio gli esperti hanno misurato i livelli di colesterolo cattivo, i livelli di colesterolo buono e quelli di apolipoproteina B, la principale proteina costituente le lipoproteine e coinvolta nel metabolismo dei lipidi.

All’inizio dello studio il gruppo di lavoro si aspettava che la carne rossa avesse effetti negativi sul colesterolo maggiori rispetto alla carne bianca. In realtà è stato rilevato che non ci sono differenze fra i due tipi di carne. Gli esperti hanno invece notato un importante abbassamento dei livelli di colesterolo nei partecipanti che non avevano mangiato proteine di origine animale.

Dallo studio è emerso che il rialzo del colesterolo non dipenderebbe dai grassi saturi. Il consumo di carne, indipendentemente dalla tipologia rossa o bianca, fa comunque alzare i livelli di colesterolo in misura maggiore rispetto al consumo di proteine vegetali.