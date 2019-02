Juventus, Allegri addio a fine stagione? Le parole e i rumors sul tecnico

Juventus, Allegri lascia a fine stagione? Le parole di Galeone: "​Credo che la sua avventura alla Juve sia finita"

Allegri lascerà la Juventus al termine della stagione? "​Credo che la sua avventura alla Juve sia finita, a prescindere da come andrà in Champions League. Se la dovesse vincere, la dedicherebbe sicuramente a Sacchi, che parla sempre di questa sciocchezza dello spartito. Penso che Allegri ce l'abbia un po' con Sacchi, io di sicuro sì". A parlare è Giovanni Galeone: amico, confidente e maestro dell'allenatore bianconero. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'ex tecnico di Pescara e Napoli.

Juventus, Allegri e il possibile ritorno di Zidane in bianconero

Parole di che incrociano con i rumors che danno Zidane come possibile allenatore della Juventus a partire dal prossimo campionato. Zizou è figura amatissima dai tifosi bianconeri (dai tempi in cui incantava tutti con le sue giocate con la maglia numero 21 addosso), mister vincente (3 Champions League consecutive conquistate con il Real Madrid) e ha lavorato molto bene con Cristiano Ronaldo (che ha allenato nelle stagioni in blanco). Sul tecnico francese ci sono anche le sirene della Premier League (Chelsea in primis), ma la sensazione è che se la Juventus chiamasse sarebbe molto difficile dire di no.

Juventus, Allegri e le sirene della Premier League. Ipotesi Chelsea e Manchester United

E Massimiliano Allegri? Galeone gli consiglia proprio un'esperienza in Inghilterra: "Glielo dico già da qualche anno. L'estate scorsa ha rifiutato Arsenal, Chelsea, Manchester United e anche il Real Madrid". Attenzione però alla situazione delle panchine dei top club di Premier League. Il Chelsea potrebbe sì cercare un allenatore di primo piano in caso di divorzio con Sarri (reduce dalla sconfitta contro il City in Coppa di Lega ai rigori e che piace alla Roma), ma rischia di avere il mercato bloccato dalla Fifa (salvo ricorso che può far slittare la sentenza): in questo caso i Blues sarebbero meno attraenti per un allenatore del calibro di Allegri. Arsenal e Manchester City dovrebbero proseguire con Emery e Guardiola. Da definire il futuro del Manchester United: Solskjaer pareva un mister traghettatore, ma il suo avvicendamento con Mourinho ha portato buoni risultati in campionato (Red Devils in lotta per la zona Champions con Arsenal e Chelsea: una poltrona per tre), anche se in Europa il Psg ha inflitto una dura lezione alle ambizioni dello United (2-0 per i francesi all'Old Trafford ed eliminazione quasi certa agli ottavi di finale).