Chelsea rivoluzione: Zidane e Icardi. Via Sarri e Higuain. I rumors inglesi

Maurizio Sarri lascerà il Chelsea a fine stagione e al suo posto arriverà Zinedine Zidane. Oltremanica in queste ore girano voci di rivoluzione nel club guidato da Roman Abramovich. Secondo il Sun lo zar russo non avrebbe mai digerito il 6-0 del City contro la sua squadra. Il volto del nuovo e rinnovato Chelsea l'anno prossimo sarebbe quello di Mauro Icardi (attenti però al possibile super scambio tra Juventus e Inter...). Un retroscena che, se confermato, andrebbe in netta controtendenza con i rumors delle scorse ore che davano la società londinese disposta a parlare con la Juventus per il riscatto di Higuain, pur se a determinate condizioni (diverse da quelle che hanno portato il Pipita in Premier League a fine gennaio).

Chelsea con Zidane e Icardi per il rilancio. Zizou vuole bloccare Hazard

Il nuovo Chelsea post Sarri e con Zidane in panchina sarà una una squadra con innesti di alto livello in grado di contendere la Premier League a Manchester City e Liverpool e anche di avere ambizioni importanti in Champions League, se i Blues centreranno la qualificazione. L'arrivo di Zidane potrebbe anche bloccare la cessione di Hazard, che in queste settimane pareva molto probabile con vista su Madrid (sponda Real). Alle spalle del campione belga, a completare il centrocampo con i confermati Jorginho e Kante, attenti a Isco, che ritroverebbe con piacere il suo tecnico negli anni merengue. In difesa il Chelsea guarda a Koulibaly e Skriniar in primis, senza dimenticare Alex Sandro o Telles per la fascia sinistra e Ginter per il centro sinistra accanto a Rudiger.

INTER, SPALLETTI, 'ICARDI OUT PER INFIAMMAZIONE, CONCENTRATO SU CHI GIOCA'

"Icardi ha un problema, una infiammazione, come scritto dalla società, e per il momento non è in condizione di giocare. Mauro non c'è domani sera, ci sono gli altri, e a me interessano gli altri domani sera". E' la precisazione del tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, riguardo all'assenza dell'attaccante argentino per la sfida di campionato che domani vedrà i nerazzurri ospitare a San Siro la Sampdoria.

INTER, SPALLETTI, 'ICARDI? NON C'E' ALCUNA ANALOGIA COL CASO TOTTI'

"Analogie tra il caso Icardi e quello di Totti? Non sono io ad aver preso questa decisione, ma l'Inter. Non ci sono analogie, a meno che non mi vogliate imputare qualcosa". E' la replica del tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, a una domanda durante la conferenza stampa che precede il match di campionato tra i nerazzurri e la Sampdoria.