Manchester City-Chelsea 6-0. Sarri. "La stretta di Guardiola? Non l'ho visto"

CHELSEA, LA PANCHINA DI SARRI SCOTTA E SERVE INVERTIRE LA ROTTA: EUROPA LEAGUE, FA CUP E ZONA CHAMPIONS

Il Chelea ora è sesto in Premier League: 50 punti a pari con l'Arsenal: blues fuori dalla zona Champions e a rischio per l'Europa League. Sarri dovrà invertire la rotta per evitare che la sua panchina si faccia troppo bollente. Nelle prossime due settimane ci saranno sfide fondamentali per il suo Chelsea. In Europa si avvicina doppia sfida di Europa League con il Malmoe e in mazzo ci saranno anche i quarti di FA Cup con il Manchester United. Altro test importante la finale di Coppa di Lega contro il City e la sfida di Premier League con il Tottenham.

MAHCHESTER CITY-CHELSEA 6-0. DISASTRO BLUES. GUARDIOLA: "STRETTA DI MANO CON SARRI? NON MI HA VISTO. LO CAPISCO"

Sei gol e tanto nervosismo. Maurizio Sarri ha subito una sconfitta pesantissima con il suo Chelsea in casa dell'amico Pep Guardiola. Che a fine match è andato dall'ex allenatore del Napoli per stringergli la mano. Ma così non è stato. "Ho parlato con Zola e mi ha spiegato che Sarri non mi ha visto, ma lo capisco e non ce l'ho con lui", ha detto Guardiola ai microfoni di Sky Sport. Parlando del trionfo sul campo ai danni dei Blues, Guardiola ha sottolineato che "quella contro il Chelsea non e' una vittoria normale, ma nel calcio puo' succedere di tutto. Noi stiamo facendo tanto bene, ma abbiamo un rivale terribile come il Liverpool. Credo che questo confronto andra' in fondo sino all'ultimo ma parlarne adesso mi sembra un po' presto perche' siamo molto distanti dalla fine del campionato". Grande protagonista del match dell'Etihad e' stato indubbiamente Sergio Aguero, autore di una tripletta. "Partita positiva per me e per la squadra ma la cosa importante e' che abbiamo vinto - ha detto il Kun -. Non ci aspettavamo un risultato cosi' largo, ma abbiamo giocato una gara molto buona e speriamo di poter continuare cosi'. Adesso siamo a pari punti con il Liverpool e vedremo piu' avanti cosa succedera'".

(FOTO LAPRESSE)



CHELSEA-MANCHESTER 6-0, SARRI "SCONFITTA PESANTE, GUARDIOLA? NON L'HO VISTO"

"Le partite come quella di oggi possono lasciare un segno pesante, ma il calcio e' fatto anche di questo. Queste sono sconfitte pesanti, ma se riusciremo ad avere una reazione da squadra ne usciremo cresciuti". Cosi' Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la pensate sconfitta per 6-0 rimediata contro il Manchester City. "Io non so cosa pensa di fare la societa' dopo questa partita - ha poi spiegato -. Se il presidente mi chiamera' mi fara' molto piacere perche' non ci sentiamo praticamente mai. La spiegazione della sconfitta bisognera' trovarla nelle prossime ore. In settimana non avevo visto nessun tipo di problema. Purtroppo, abbiamo preso un gol stupido nei primi minuti e questo ci ha condizionati. Il Manchester poi ha giocato un calcio fantastico, ma noi dovevamo fare di piu' ed evitare di andare in confusione". In chiusura, Sarri dice la sua sulla mancata stretta di mano con Guardiola a fine gara. "Guardiola non l'ho proprio visto. Non c'e' nulla da spiegare a riguardo".