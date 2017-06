Juventus, arriva Szczęsny per l'eredità di Buffon

Wojciech Szczesny sarà il prossimo portere della Juventus. Il 27enne polacco, dopo due buone stagioni in prestito alla Roma (in cui ha preso la maglia prima Morgan De Sanctis e poi ad Alisson) torna all'Arsenal (proprietario del cartellino) solo formalmente.



Szczęsny alla Juventus: accordo con l'Arsenal. Convinvenza e poi eredità di Buffon

I Gunners continuano a puntare su Cech e Wenger ha dato il via libera per la cessione. Interesse di Milan e Napoli, ma finirà alla Juventus. Un numero 12 scomodo per Gigi Buffon e probabilmente il suo erede.



Juventus- Szczęsny per l'eredità di Buffon. All'Arsenal 16 milioni



I due vivranno una stagione di convivenza (con Gigi numero 1, ma il polacco probabilmente troverà i suoi spazi), poi Szczesny dovrebbe essere destinato a diventare il portiere titolare della Juventus. Non a caso i bianconeri investono forte su di lui: 16 milioni (14 più due di bonus) e quadriennale da circa 4 milioni a salire, fino ai 4,5 milioni per l'ultimo anno.