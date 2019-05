Juventus-Guardiola, Agnelli non molla. Mentre Sarri e Simone Inzaghi...

JUVENTUS-GUARDIOLA: ANDREA AGNELLI NON MOLLA PEP

Andrea Agnelli non ha perso le speranze: il sogno di portare Guardiola alla Juventus non è ancora tramontato, malgrado le parole di Pep che ha ripetutamente ribadito di voler restare al Manchester City. Per l'allenatore spagnolo si parla di un contratto da 23 milioni netti a stagione per quattro anni: un all-in pur di convincerlo a lasciare la Premier Laegue con cui ha un accordo valido per altre due stagioni (e nelle scorse ore i giornali inglesi parlavano di una proposta choc dei Citizen per convincerlo a rinnovare anche oltre). Tra l'altro i bookmakers si stanno 'schierando' su Guardiola alla Juventus: secondo Eurobet, il la quota è crollata da 3,50 a 1,50 (mentre Mourinho viene pagato 11 a 1).

JUVENTUS-SARRI ALTERNATIVA AL SOGNO GUARDIOLA

L'alternativa (di lusso) resta Maurizio Sarri (su cui Milan e Roma restano alla finestra, pur se i giallorossi guardano pure a Gasperini), che anche per i bookmakers è secondo pretendente alla panchina della Juventus (a 2,50).

JUVENTUS, SARRI: "CONTENTO DI RESTARE AL CHELSEA, MA DOBBIAMO DISCUTERE"

Sarri in queste ore ha spiegato di voler restare al Chelsea, ma ha pure precisato che prima dovrà parlare con la dirigenza blues (Oltremanica sono forti le voci che danno il club di Abramovic deciso a chiamare Lampard sulla panchina del prossimo anno). "Sto pensando solo alla finale contro l'Arsenal - ha spiegato Sarri -, ho due anni di contratto col Chelsea e non ho contatti con altri club. Sono contento di restare in Blues, ma voglio parlare con la società e capire se sono soddisfatti di me", le parole dell'allenatore italiano. Dopo l'Europa League si capirà qualcosa di più sul suo futuro. "Io sarei felice di restare in Premier League e il Chelsea è uno dei club più importanti. Dobbiamo parlare della situazione, ma è normale farlo a fine stagione. Non capisco perché dovrei essere più felice di tornare in Italia, il mio modo di fare calcio si può proporre anche in Inghilterra e non è un caso che negli ultimi due anni abbia vinto il City che ha un gioco simile al mio modo di pensare questo sport. Mi fa piacere sapere che ci siano club italiani interessati a me. Lo sapete comunque, adoro la Premier, è un campionato bellissimo. Io sono felice di rimanere qui al Chelsea, uno dei club più importanti della Premier, ma dobbiamo sicuramente discutere della situazione".

JUVENTUS: SIMONE INZAGHI, POCHETTINO E KLOPP

Sullo sfondo resta il nome di Simone Inzaghi (magari facendo l'accoppiata con Milinkovic-Savic dalla Lazio): il tecnico bianconceleste è stimato dall'ambiente bianconero, ma deve liberarsi dal contratto in essere. E comunque al momento resta dietro a Guardiola e Sarri. Con Deschamps che si è chiamato fuori dai giochi per la panchina della Juventus, Antonio Conte vicinissimo all'Inter (anche se qualche addetto ai lavori ancora si aspetta il clamoroso colpo di scena a tinte bianconere) rimangono le voci su Pochettino e Klopp: entrambi monitorati dalla Juventus, ma ancora legati da contratti in essere rispettivamente con Tottenham e Liverpool (finaliste di Champions League).