Juventus, Paratici: "Allegri resta". Su Salah e la lista di mercato Juventus..

Juventus, Paratici: "Allegri resta"

Massimiliano Allegri resterà alla Juventus anche l'anno prossimo. Lo spiega Fabio Paratici (Chief Football Officer della Juventus) a Radio anch’io sport su Radio 1: "I progetti sono piu' importanti dei trionfi e delle sconfitte, Max fa parte di questo progetto e quindi sono convintissimo che, al di la' di un risultato positivo o negativo in una Champions League, rimarra' a lavorare con noi per cercare di fare sempre un passettino in avanti".

Juventus, Paratici su Mbappé o Salah in bianconero

Radiomercato dà la Juventus su top player come Mbappe' o Salah. Fabio Paratici spiega: "In questo momento e' fantamercato e basta perche' siamo a febbraio, quello che succedera' in estate non si sa. Il grande colpo pero' la Juve l'ha gia' fatto ed e' Ramsey. Militao? I giocatori che giocano in Champions sono facilmente seguibili, poi da qui a dire che ci interessano ce ne passa".

Juventus, Paratici e la lista della spesa bianconera

A Fabio Paratici si e' attribuita una sorta di 'lista della spesa' juventina con dentro tanti giovani di qualita', come Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali: "La soddisfazione e' che siano giocatori italiani accostati alla Juventus, e' un bel segnale per il nostro movimento. Sono giovani oggettivamente bravi, non ci vuole una grande competenza per capirlo, sono sulla bocca di tutti e non piacciono solo alla Juventus. In questo momento non ce n'e' uno piu' vicini a noi, li stiamo guardando come altri club, non solo italiani".

Juventus, Paratici: "Dybala? Sono sicuro diventerà bandiera della Juve"

Fabio Paratici parla del futuro di Paulo Dybala e assicura che sarà a lungo alla Juventus: "Ha giocato praticamente quasi sempre, pero' e' della Juve e nonostante abbia 25 anni ha gia' dimostrato tanto. Deve continuare a migliorare per essere la bandiera della Juve, e sono sicuro che lo diventera' per le sue doti tecniche e morali".

Juventus, Paratici su Douglas Costa e Cristiano Ronaldo

Il dirigente della Juventus sulle voci di una cessione di Douglas Costa a fine stagione: "Vendere Douglas Costa? Adesso e' prematuro parlare di cessioni e acquisti, ma lui e' un giocatore straordinario, ha sempre militato in grandi club. Se possiamo migliorare lo faremo, ma non e' facile. Cristiano Ronaldo? E' stato voluto dalla Juventus, non da un singolo dirigente - conclude Paratici - ma la volonta' del presidente in questi casi e' predominante. Perche' Marotta e' andato via? Questo dovete chiederlo a lui".