Porto-Juventus, Pjaca e Dani Alves: 0-2 e quarti di Champions League vicini

La Juventus vince 2-0 in casa del Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Max Allegri mette una bella ipoteca alla qualificazione. La sfida si decide in 120 secondo: in gol Pjaca (72') e Dani Alves (74'). I lusitani hanno giocato in 10 uomini dal 27' per l'espulsione (doppio giallo rimediato in 60°) di Alex Telles (ex Inter). Il 14 marzo il ritorno allo Juventus Stadium.



"Nel primo tempo abbiamo gestito abbastanza bene, ma forse potevamo fare meglio gli ultimi passaggi. Il Porto si e' chiuso bene, noi li abbiamo stancati e abbiamo trovato il gol nel momento giusto. Abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister, stare tranquilli. Per noi questa vittoria e' molto importante, oltre che meritata". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic a Premium Sport. "Ora pero' non e' finita, dobbiamo concludere il lavoro a Torino - ha aggiunto il bosniaco -. Questo nuovo ruolo mi sta piacendo, ci offre piu' soluzioni: io mi sento bene in questa posizione e cerco di fare sempre il meglio



Porto: Casillas; Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo; Herrera, Neves (16' st Corona), Brahimi (28' st Jota); André Silva (30' Layun), Soares.

A disp. Sà, Boly, Andrè André, Torres.

All. Espirito Santo

Juventus: Buffon; Lichtsteiner (28' st Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (22' st Pjaca), Dybala (41' st Marchisio), Mandzukic; Higuain.

A disp. Neto, Benatia, Asamoah, Dani Alves, Rugani.

All. Allegri.

Arbitro: Brych (Germania).

Marcatori: 27' st Pjaca, 29' st Dani Alves.

Ammoniti: Pereira, Herrera, Marcano (P); Lichtsteiner (J)

Espulso al 26' pt Telles (P) per somma di ammonizioni.

90'+2' FINISCE LA PARTITA! PORTO-JUVENTUS 0-2

90'+1' Dani Alves mette in mezzo per Pjaca, che viene anticipato da Marcano.

89' AMMONITO MARCANO

87 Pjaca smarca con un tocco d'esterno Khedira, che calcia in scivolata e anticipa Casillas, ma la palla esce.

86' SOSTITUZIONE JUVENTUS Esce Dybala ed entra Marchisio.85'



85 AMMONITO HERRERA! Fallo tattico su Pjaca.

82' Cross di Dani Alves per Higuain, Marcano salva in corner



74' PORTO-JUVENTUS 0-2, gol della Juventus. Rete di Dani Alves. Alex Sandro mette in mezzo per Dani Alves che controlla di petto e calcia di sinistro: Casillas fermo e palla in rete. Raddoppio Juve.

72' PORTO-JUVENTUS 0-1, gol della Juventus. Rete di Pjaca. Marcano sbaglia il tocco e serve Pjaca, che calcia a botta sicura ed secca Casillas sul palo lontano.

67 - Primo cambio nella Juventus: esce Cuadrado ed entra Pjaca.

66' OCCASIONE JUVENTUS! Higuain si libera di due giocatori e calcia di destro a giro: palla fuori di poco.

61 Secondo cambio Porto: esce Rùben Neves ed entra Corona.

60' OCCASIONE JUVENTUS! Alex Sandro mette in mezzo, la palla allontanata dalla difesa del Porto, ma Khedira calcia al volo. La palla va sul fondo. Brivido

59' Alex Sandro ava sul fonto da sinistra e mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area di rigore e viene allontanata da Layùn.

51° Cuadrado mette in mezzo per Mandzukic: sponda per Khedira, L'ex Real spedisce il pallone alle stelle.

50° AMMONITO LICHTSTEINER! Entrata fuori tempo su Héctor Herrera.

48' OCCASIONE PORTO! Layùn mette in mezzo per Herrera, che anticipa tutti di testa, ma la palla va sul fondo.

FINITO IL PRIMO TEMPO

45+ 2 AMMONITO MAXI PEREIRA per fallo su Mandzukic.

45'+1' OCCASIONE JUVENTUS! Giro palla Juve, Dybala fa partire un tiro mancino dalla distanza che si stampa sul palo.

45 Cuadrado lascia partire un cross dalla trequarti, Marcano mette in angolo.

39° Sinistro fuori misura di Higuain, il pallone va sullo stinco di Felipe, Casillas mette in corner.



34° KHEDIRA OCCASIONE- Alex Sandro pesca l'inserimento di Khedira, colpo di testa a lato.



30° SOSTITUZIONE PORTO - Nuno Espirito Santo sacrifica il suo attaccante André Silva: dentro Layun



28° Tiro di Cuadrado, pescato da Pjanic ai 25 metri, di poco a lato

26° ESPULSO TELLES - Follia del terzino, che appena ammonito è entrato in maniera dura su Lichtsteiner: due gialli in un minuto e Porto in dieci.25°



25° AMMONITO TELLES - Body-check duro dell'ex interista su Cuadrado, è il primo ammonito del match.

24° Rischio di Pjanic in disimpegno ai 30 metri, Herrera cattura per un attimo la palla salvo poi restituirla al bosniaco.

22° Higuain prolunga di testa per Dybala che, dal limite dell'area, calcia col destro: palla alta.

6' Occasione Porto. Punizione dal limite di Brahimi, palla alta.



Diretta Porto - Juventus: le formazioni ufficiali



Porto (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Ruben Neves, Marcano, Telles; Hector Herrera, Danilo Pereira, Felipe, Andrè Silva; Soares, Brahimi. All: Nuno Espirito Santo.

Nel Porto fiducia a Soares e Brahimi.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichsteiner, Chiellini, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Massimiliano Allegri.