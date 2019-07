Lukaku, svolta Manchester United: scontro finale Inter-Juventus. E Dybala...

Lukaku, Inter vs Juventus: la svolta del Manchester United

Romelu Lukaku è ancora fuori squadra: l'addio dell'attaccante al Manchester United è praticamente certo. Solskjaer ha escluso il giocatore dalla lista dei convocati in vista dell'amichevole che i Red Devils giocheranno in Norvegia contro il Kristiansund. Ufficialmente Lukaku ha avuto accusato fisici durante la tourneé in Australia, Singapore e Cina cosa che sino ad ora gli ha fatto saltare tutte le amichevoli giocate dallo United. La realtà è che il divorzio con il club inglese pare ormai prossimo (il mercato della Premier League chiude l'8 agosto). La domanda è: Lukaku-Inter o Lukaku-Juventus?

Lukaku-Juventus con Dybala al Manchester United, Lukaku-Inter a 75 milioni

Per Romero Lukaku l'offerta della Juventus è legata a Paulo Dybala (che, secondo rumors spagnoli, piace anche al Tottenham nell'affare Eriksen). La Yoja come contropartita tecnica dell'attaccante belga. L'attaccante argentino a metà settimana sarà a Torino e avrà un confronto con il dg Fabio Paratici e con il tecnico Maurizio Sarri. Poi potrebbe anche accettare l'idea di lasciare la Juve, ma di sicuro il Manchester United per convincerlo dovrà offrirgli un contratto superiore a quello attuale (da 7,5 milioni netti a stagione a circa 10) e andrebbe comunque trovato un accordo sulla valutazione dei due giocatori visto che i Red Devils sin qui quotano Dybala 50 milioni e Lukaku 80 (visione ovviamente non condivisa dalla Juventus). L'Inter però non molla e non vuole perdere Lukaku (Cavani è un complicato piano B in virtù di un contratto in scadenza nel 2020 con il Psg) che Antonio Conte sogna come centravanti titolare della sua squadra (assieme all'arrivo di Dzeko dalla Roma). La prima offerta di 60 milioni di euro è stata rifiutata dal Manchester United che ne chiede almeno 70 milioni (75 grazie con l'inserimento di alcuni bonus). I nerazzurri però devono vendere Icardi (che tornerà ad allenarsi con i compagni a partire da mercoledì ma resta in vendita, come ha spiegato Zhang nei giorni scorsi: Napoli la pista più calda dopo che è sfumato Pepè) per poter dare l'assalto a Lukaku. La partita è aperta e nei prossimi giorni vedrà un vincitore in questo derby d'Italia di calciomercato.