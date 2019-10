Mandzukic addio alla Juventus: Mario trova l'accordo con il Manchester United

Mario Mandzukic e' sempre piu' vicino al trasferimento a gennaio al Manchester United. L'attaccante croato secondo il "Daily Express", avrebbe gia' un accordo verbale con i Red Devils. Il club inglese aveva corteggiato invano il giocatore già in estate: ora è pronto a tornare all'assalto nel mercato invernale. Serve l'intesa con la Juventus che chiede circa 11,5 milioni di euro per il centravanti (fuori dai piani di Sarri).

Mandzukic-Manchester United con Rakitic?

Mandzukic nel progetto di Solskjaer andrebbe a colmare il vuoto lasciato al Manchester United dalle partenze di Lukaku e Sanchez (entrambi passati all'Inter: il primo a un certo punto sembrò vicinissimo alla Juventus, ma tutto saltò per il mancato accordo tra Dybala e i Red Devils). L'attaccante della Juventus ha ricevuto offerte dal Qatar e dagli Usa ma ha voglia di confrontarsi con un campionato top in Europa. A Manchester potrebbe ritrovare un vecchio compagno di nazionale: Ivan Rakitic è in uscita dal Barcellona, servono 40 milioni di euro e, oltre a Inter-Juventus-Milan, anche lo United avrebbe fatto dei sondaggi per gennaio.