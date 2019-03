Milan-Inter 2-3. Lite Kessie-Biglia: "Chiediamo scusa a tutti"

MILAN-INTER 2-3, LITE KESSIE-BIGLIA. "CHIEDIAMO SCUSA"

Pace e scuse davanti alle telecamere al termine del derby perso 3-2 dal Milan contro l'Inter tra Franck Kessie e Lucas Biglia dopo il brutto diverbio al rientro in panchina dell'ivoriano. "E' stata l'adrenalina della partita. In quel momento avevo voglia di vincere e quando mi ha cambiato il mister ero nervoso - ammette Kessie ai microfoni di Sky Sport -. Chiedo scusa a Lucas, e' piu' grande di me, e chiedo scusa anche ai tifosi e al mister. Non sono triste, questo e' il calcio e abbiamo perso. Lasciamoci dietro la partita di oggi e pensiamo alla prossima". Anche Biglia si presenta e sottolinea che "il primo responsabile sono io. Devo capire il momento, sa cosa gli ho detto e perche', ma non c'e' nessun problema. Abbiamo fatto una figuraccia e mi dispiace per tutti. Abbiamo parlato. Tutti vogliamo vincere, non sono cose da fare davanti a tutti. Siamo qui per chiedere scusa alla societa', ai tifosi e al mister. Mi vergogno. Stavo fuori, dovevo riflettere e avere piu' tranquillita'. Se ero nervoso perche' non ho giocato? No no, io lo capisco, sono grande, parlo tanto con il mister e lo staff", conclude.

MILAN-INTER 2-3, LITE KESSIE-BIGLIA, GATTUSO "E' SCONFITTA PIÙ GRANDE"

Il Milan sta perdendo il derby e, al momento dell'uscita di Franck Kessie dal campo, si e' scatenata una lite con Lucas Biglia, seduto in panchina. Uno scambio di battute tra i due, poi i compagni sono costretti a intervenire per evitare il contatto tra i due. "La sconfitta piu' grande e' quello che ho visto a fine partita - e' il commento di Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport -. Risponderanno loro su cosa e' accaduto, poi rispondero' io in settimana. Per come credo io il calcio e' qualcosa che non ci sta. Non e' un caso che in tutti questi anni stiamo facendo fatica. E' una scena non bella da vedere. La responsabilita' e' mia e mi devo occupare della disciplina. Loro sanno quanto ci tengo. Di calcio non posso capire nulla ma su questa cosa ho costruito una carriera, sulla disciplina, sui compagni che non giocano da mesi, sulla maglia. In questi giorni parlero' io. E' una doppia sconfitta, sul campo e fuori, e questa - conclude il tecnico rossonero - e' una mia responsabilita'".

MILAN-INTER, GATTUSO: "NEL SECONDO TEMPO ABBIAMO CAMBIATO ATTEGGIAMENTO. FIDUCIA IN QUESTA SQUADRA"

"Oggi purtroppo non siamo riusciti a giocare come desideravamo. L'Inter nel primo tempo ha giocato meglio di noi, mentre nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento ma non siamo piu' riusciti a rimettere le cose a posto. Quello che e' successo oggi, comunque, non cambia quanto di buono abbiamo fatto fino a oggi. Io continuo ad avere fiducia in questa squadra". A dirlo Gennaro Gattuso, intervistato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 3-2 rimediata nel derby con l'Inter. "Siamo stati troppo passivi e certi errori in alcune situazioni non ce li possiamo permettere in partite di alto livello - ha poi continuato -, ma non dobbiamo abbatterci. Adesso dobbiamo fare i conti con le caratteristiche dei nostri calciatori e, nonostante tutto, siamo una squadra viva e solida. L'unica cosa che ci resta da fare e' quella di ripartire senza buttare via quanto abbiamo fatto di buono fino a questo momento".

Milan-Inter 2-3 Tabellino

Marcatori: 3' pt Vecino (Int), 6' st de Vrij (Int), 13' st Bakayoko (Mi), 18' st rig Martinez (Int)

MILAN: Donnarumma G., Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (dal 13' st Cutrone); Kessiè (dal 19' st Conti), Bakayoko, Paquetà (dal 1' st Castillejo); Suso, Piatek, Calhanoglu.A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Castillejo, Cutrone.Allenatore: Gennaro Gattuso

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic (dal 27' st Borja Valero), Vecino (dal 46' st Ranocchia); Politano (dal 38' st Candreva), Lautaro Martinez, Perisic.A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric Soares, Dalbert, Borja Valero, Keita, Candreva.Allenatore: Luciano Spalletti

Ammoniti: 14' pt Brozovic (Int), 32' pt Rodriguez (Mi), 34' st Vecino (Int), 35' Suso (Mi), 43' st Conti (Mi), 47' st Gagliardini (Int)