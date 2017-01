Milan ko a Udine. Montella. "De Paul era da cartellino rosso"



"E' stata una partita ben giocata e persa per un'ingenuità grave, anche mia, il gol l'abbiamo preso quando eravamo in 10. Ci poteva stare il rosso per De Paul. Siamo arrivati spesso dentro l'area, è un risultato un po' bugiardo ma bisogna vedere le cose in maniera positiva". Parola di Vincenzo Montella dopo il 2-1 subito sul campo dell'Udinese.

All'8' Bonaventura illude il Milan con un bel gol (assit di Suso), ma al 26' è costretto a uscire per infortunio (si teme uno stiramento). Cinque minuti dopo il pareggio di Thereau nato da un passaggio sbagliato di Locatelli. Nella ripresa gol della vittoria per i bianconeri è firmato da De Paul al 73' (Donnarumma forse non esente da colpe). Nei rossoneri finisce ko anche De Sciglio proprio per l'intervento di De Paul (sulla caviglia) che l'arbitro sanziona con un cartellino giallo (e mentre il terzino era fuori il Milan ha subito il gol proprio di De Paul e proprio in quella zona del campo).

Montella sulle decisioni arbitrali: "Una squadra che subisce un infortunio come quello di De Sciglio è giusto che abbia 10 secondi in più per effettuare la sostituzione. L'Udinese giocava con il 4-5-1, Halfredsson usciva spesso su Locatelli. Credo che la squadra abbia dato il massimo sul piano tecnico-tattico, dobbiamo migliorare su quello della furbizia", spiega a Sky.



MILAN, MONTELLA SUGLI INFORTUNI DI DE SCIGLIO-BONAVENTURA E SULL'ESORDIO IN CAMPIONATO DI DEULOFEU



Sugli infortuni di Bonaventura e De Sciglio: "Per Jack sembra un problema agli adduttori, ma vedremo nei prossimi giorni. De Sciglio non so, vedremo nelle prossime ore. Non penso sia grave, ma ha preso una brutta botta", dice a Premium.

Sull'esordio di Deulofeu: "E' entrato bene, nella ripresa si è reso protagonista di accelerazioni e cross, è un giocatore dinamico. Nelle marcature preventive abbiamo fatto meglio altre volte, non è un periodo fortunato anche per demerito nostro".