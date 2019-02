Ascolti tv Sanremo 2019, Bisio e Virginia Raffaele fanno il picco Auditel quando al Festival...

Il picco negli ascolti tv della terza serata di Sanremo 2019 è stato alle 21.46 con 13.218.000 con Claudio Bisio e Virginia Raffaele che annunciano l’esibizione di Ultimo. Il picco di share del Festival invece è arrivato alle 23.43 con il 52.5% al termine dello sketch di Paolo Cevoli. In termini di ascolto, comunque, la media di ascolti tv della terza serata del festival di Sanremo 2019 guadagna oltre 250.000 telespettatori, passando dai 9.144.000 di martedì ai 9.409.000 telespettatori.

Ascolti tv Sanremo 2019 al 46,7% per terza serata. FESTIVAL AUDITEL: FLESSIONE SU SANREMO 2018

Sanremo 2019, gli ascolti tv dicono che sono 9 milioni e 409mila gli spettatori collegati alla terza serata del Festival condotta come sempre da Claudio Baglioni. Lo share di Sanremo 2019 è del 46,7%, gli spettatori. Rai 1 ovviamente ha vinto la guerra del prime time. Il Festival di Sanremo 2019 torna a registrare dunque una flessione rispetto all'edizione record dello scorso anno quando la terza serata ottenne una media di 10.825.000 telespettatori con il 51,6% di share. Non solo. Peggio anche di sanremo 2019 con Carlo Conti e Maria De Filippi che ottenero 10.420.000 spettatori con il 49.70% di share.

ASCOLTI TV, SANREMO 2019 I NUMERI DELLA TERZA SERATA

La prima parte di Sanremo 2019, in onda dalle 21.21 alle 23.53, è stata vista da 10.851.000 spettatori (46.37%); la seconda, in onda dalle 23.58 alle 24.51, da 5.099.000 spettatori (48.96%).

ASCOLTI TV SANREMO 2019 SECONDA SERATA. SANREMO 2019 AUDITEL

Mercoledì sera nella seconda serata il Festival di Sanremo 2019 aveva totalizzato 9.144.000 spettatori con il 47.3% di share, calando rispetto all'anno scorso quando, con il trio Baglioni-Hunziker-Favino, la seconda serata della kermesse canora totalizzò il 47,7% con 9.600.000 spettatori. Ascolti tv però con un risultato però migliore rispetto al Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi.

ASCOLTI TV SANREMO 2019 PRIMA SERATA. SANREMO 2019 AUDITEL

La prima serata di Sanremo 2019 invece era andata così e così secondo il verdetto degli ascolti tv: seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share.

Sanremo 2019, Serena Rossi per Mia Martini: 'Ora di chiederle scusa'

Standing ovation dal pubblico dell'Ariston per Serena Rossi: l'attrice interpreta Mia Martini nel film "Io sono Mia", in onda martedi' 12 febbraio in prima serata su Rai1. L'attrice e Claudio Baglioni hanno cantato insieme 2Almeno tu nell'universo", raccogliendo un'ovazione. Poi l'attrice, visibilmente commossa, ha detto che Mia e' stata vittima di "discriminazione, violenza, ingiustizia. Era invece una grandissima artista, una grande donna e da questo palco le voglio chiedere scusa per tutto quello che le hanno fatto. Mimi' per te!".

Sanremo 2019, Vanoni e Virginia Raffaele show

Virginia Raffaele e Ornella Vanoni danno vita a una gag in cui si scambiano i ruoli. La comica la imita e la cantante si presta al gioco: "2018, 2019... me è tutto uguale, non è cambiato niente. Navighiamo a vista". Poi Ornella Vanoni le dice: "Mi hai rovinato la vita facendomi passare per una rimbambita, una rincoglionita, una maniaca sessuale... con le tue imitazioni mi hai rovinato la vita... tutti i tassisti mi chiedono ogni anno se sono stata a Sanremo, ho avuto una crisi di identità".

Sanremo 2019: commovente saluto di Rovazzi dall'Ariston al padre scomparso

Dapprima nel ruolo di intrattenitore e di futuro presentatore di un Festival di Sanremo di chissa' quale anno a venire, poi - alla fine - il rientro nei propri panni e nei sentimenti quotidiani. E Fabio Rovazzi ha avuto un pensiero, dal palco dell'Aristono, per suo padre scomparso. "Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi, prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po' di anni. Caro Papa'..... non so come contattarti ma Sanremo ha uno share cosi' alto che molto probabilmente arriva fino a lassu'. Beh volevo dirti che, in parte, tutto questo e' anche colpa tua. E volevo salutarti, visto che l'ultima volta non ho fatto in tempo". Parole che hanno commosso il pubblico, abituato a un Rovazzi divertente e che tiene la scena.

Sanremo 2019: nuovo selfie Salvini con Baglioni in tv, ora dormo tranquillo

Nuovo selfie di Matteo Salvini davanti al Festival di Sanremo. "Eccola. 'Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati, senza fiatare...'Ora posso addormentarmi tranquillo. Notte da Rivisondoli, amo l'Abruzzo", scrive su Twitter mentre posta la foto del suo volto accanto a quello di Claudio Baglioni trasmesso dalla tv. Il segretario leghista si era ritratto anche ieri sera davanti alla tv durante la performance dei comici Pio e Amedeo.

Sanremo 2019: show di Ornella Vanoni fa il pieno di consensi su Twitter

Il web impazzisce per l'intervento di Ornella Vanoni, riconoscendolo come il piu' divertente di tutta questa edizione del Festival di Sanremo. Twitter e' in fiamme: "Ma Ornella Vanoni da sola vale tutte le Bele'n, le Canalis, le Mrzarova, le Ghenea degli ultimi dodici anni. Datele Sanremo il prossimo anno insieme alla Nicoletta, la rossa e la bionda, sai che faville" scrive Mario Manca. Si unisce al coro Rtl 102.5 "'Sono venuta gratis, ma che non diventi un'abitudine'. Ornella Vanoni una di noi!!!". C'e' Selvaggia Lucarelli che scrive "La Vanoni capolavoro di autoironia". E mentre le bacheche si riempiono di meme, c'e' chi la invoca anche per l'anno prossimo: "A questo punto direi che Sanremo 2020 possiamo lasciarlo nelle mani di Ornella Vanoni. Tutte e cinque le serate". Lo sketch con Virginia Raffaele, debole nel momento del canto, esplode nell'abbraccio con Patty Pravo, celebrato da Spinoza che lo paragona a un altro incontro storico: "Patty Pravo bacia Ornella Vanoni. Madonna e Britney sucate!"

Sanremo 2019: Vanoni a Rai, venuta 'aggratis' ma non prendete l'abitudine

"Voglio ricordare alla Rai che sono venuta 'aggratis' ma, non prendetevi l'abitudine...". Con questa battuta si e' chiusa una 'ospitata' divertente di Ornella Vanoni alla terza serata del Festival di Sanremo, mentre sul palco era pronta Patty Pravo per eseguire, con Briga, il brano con cui e' in gara. E c'e' stato l'incontro, con abbraccio e baci, tra le due signore della canzone italiana, Ornella in abito color rosso, Patty in giacca-pantalone colore ghiaccio lucido. Ornela non potrebbe farlo proprio perche' l'altra e' in gara, ma lei sembra non importarsene, anzi replica alla Raffaele che "a una certa eta' si fa quel che si vuole". Divertente anche la stessa Raffaele che parlando con Ornella ne imitava la voce e poi, in un fantasioso dialogo a distanza sul palco, faceva lo stesso per quella di Patty Pravo, che non poteva prendere parte al siparietto. E' stata una Ornella Vanoni divertente e che teneva botta alla Raffaele, con cui ha anche cantato "la gente e me..". In avvio la cantante ha 'rimproverato' la showgirl: "Mi hai rovinato la vita facendomi passare per rimbambita", riferendosi alle sue imitazioni. "Recedi, stai zitta. Mi hai fatto passare per una pazza, maniaca sessuale. Ho passato un anno di inferno", ha detto ancora, e spiegando che in molti casi c'e' stato chi pensava che la Raffaele fosse la vera Vanoni. E Virginia ha replicato "Mi dispiace se hai amici rincoglioniti...".