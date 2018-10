Dark Polo Gang, Trap Lovers disco record a una settimana dall'uscita

“Trap Lovers”, il nuovo album della Dark Polo Gang, il primo nella nuova formazione da tre composta da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex, è il disco più venduto. Ad una sola settimana dall’uscita, l’album è in #1 in classifica Fimi/GfK. Tutte le tracce sono, inoltre, presenti nella classifica dei singoli più venduti, tre nella Top10.

Dark Polo Gang, Trap Lovers by Virgin Records/Universal Music Italia

Distribuito da Virgin Records/Universal Music Italia, “Trap Lovers” contiene 11 brani inediti tra cui “British”, la traccia che ha anticipato l’uscita dell’album e che in poco tempo ha già totalizzato oltre 11 mln di visualizzazioni su YouTube e 22 mln di streams su Spotify, oltre ad aver raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, secondo Fimi/Gfk. Il nuovo singolo “Cambiare adesso”, in radio da venerdi scorso, ha debuttato nella Top50 dei singoli più ascoltati secondo la classifica EarOne.

Dark Polo Gang, Trap Lovers registrato tra la California e l'Italia

L’album è stato registrato tra Los Angeles, Milano e Roma, ed è stato prodotto da Sick Luke e da Michele Canova Iorfida, uno tra i più importanti e riconosciuti produttori nel panorama italiano. L’insolito incontro ha dato vita ad un disco che mostra la volontà di non fermarsi agli stereotipi musicali del genere. Il brano “Uomini e Donne” vede la collaborazione di Chris Nolan alla produzione.

DARK POLO GANG, CHI E' IL COLLETTIVO TRAP ITALIANO DEL MOMENTO

La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano, nato a Roma nel 2014. I componenti del gruppo si conoscono fin dall’infanzia essendo cresciuti negli stessi quartieri romani e iniziano a fare rap per divertimento fino a quando Sick Luke, il loro produttore e figlio di Duke Montana (membro del gruppo Black Barz e ODEI Roma Clan e fondatore dell'etichetta Golden Age Label), li spinge a produrre seriamente dei brani. Sotto una velata autoironia, il nucleo dei testi cantati dal gruppo è costituito da una critica al rap moderno, definito ormai accessibile a tutti e dal riferimento alla globalizzazione e alla necessità di adattarsi alle sue regole per guadagnare e diventare celebre, da sempre unico obiettivo del gruppo. La Dark Polo Gang è nota per essere arrivata alla ribalta senza l'aiuto e l'appoggio di una major, avendo prodotto tracce musicali e video-clip in maniera autonoma. Si appoggiano a un'emergente etichetta discografica indipendente chiamata Triplosette Entertainment, i cui fondatori altro non sono che i membri stessi della Gang, amici di lunga data. Il 13 aprile 2018 è uscito il brano “PLUG WALK” di Rich The Kid, a cui la Dark Polo Gang ha partecipato per la versione italiana. Venerdì 11 maggio 2018 è uscito il singolo “British”, nella nuova formazione a tre composta da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Pyrex/Principe Pyrex (Thomas Cerulli), che viene certificato platino e anticipa il nuovo e primo album distribuito dall’etichetta discografica Virgin Records, “Trap Lovers”.