Donnarumma? No Dollarumma: Danimarca-Italia, tifosi lanciano banconote

Alcuni tifosi milanisti presenti a Cracovia per Danimarca-Italia Under 21 hanno contestato Donnarumma. Dallo stesso punto della tribuna, in cui era presente lo striscione "Dollarumma", sono piovute banconote in campo, in segno di protesta dopo il mancato rinnovo del contratto con il Milan.



