Galliani senatore di Forza Italia con Berlusconi dopo l'addio al Milan



Adriano Galliani resta legato più che mai a Silvio Berlusconi. Dopo l'addio al Milan, l'ex amministratore delegato rossonero sarebbe pronto a entrare in politica come aspirante senatore di Forza Italia. L'idea, secondo la Gazzetta, è nata lo scorso 30 maggio durante un pranzo ad Arcore con i sindaci delle città governate dal partito di Berlusconi.



Galliani-Berlusconi tra Forza Italia e Fininvest



Adriano Galliani e Berlusconi sono rimasti assolutamente legati non solo a livello di amicizia pluridecennale, ma anche lavorativamente dopo il closing che ha consegnalo il Milan a Yonghong Li. Come noto infatti l'ex ad sta anche lavorando a capo del settore immobiliare del gruppo Fininvest (nella quarta vita di Galliani all'interno del gruppo).



Galliani senatore di Forza Italia. Resta con Berlusconi. Niente Genoa con Cellino



Adriano Galliani dunque tra Fininvest e Forza Italia. Lontano dal calcio. Già perchè su di lui era girate voci cierca un possibile ingresso di Galliani nel Genoa al fianco di Cellino, pronto a rilevare il club di Enrico Preziosi. Ma prorio Galliani ha smentito ogni voce che lo possa legare a un altro club fuori dal Milan. "La mia storia non si può cancellare, 31 anni di Milan mi impediscono di accettare qualsiasi incarico in qualunque altra società. Non sono disponibile ad andare in nessuna altra squadra, sarò sempre un tifosissimo rossonero".