Grande Fratello Vip 3 cast: MANUELA ARCURI NELLA CASA, MA... GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello Vip 3 cast: MANUELA ARCURI NELLA CASA. MA A UNA CONDIZIONE GF VIP 3 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 3 Manuela Arcuri ha accettato dopo un iniziale rifiuto (motivato dal fatto che dentro la Casa del GF VIP 2018 avrebbe sentito troppo la mancanza del figlio Mattia 5 anni) di entrare nel cast dei concorrenti. Lo rivela Spy, secondo cui l'attrice però avrebbe posto una condizione: gareggiare nel reality di Canale 5 (condotto da Ilary Blasi) con il fratello maggiore Sergio, anche lui attore. I due formerebbero una squadra raccogliendo l'eredità di un altro tandem familiare che l'anno scorso è stato protagonista: Cecilia Rodriguez e suo fratello Jeremias. La decisione ora spetta agli autori del programma.

Grande Fratello Vip 3 cast: MALENA ammette che... GF VIP 3 NEWS

Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese, confessa che farebbe volentieri il GRANDE FRATELLO VIP 3. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi 2017 (dove fu grande protagonista), ora non esclude la partecipazione un altro reality targato Mediaset. “Se viene anche il Grande Fratello Vip che ben venga, mi farebbe piacere. Mi piacerebbe far vedere che oltre a essere una p..nostar sono una persona e che sono in grado di poter stare in diversi ambienti”, ha confessato a Libero. Il GF Vip 3 partirà in autunno e il cast è in via di formazione in queste settimane. Chissà che le parole di Malena non siano la premessa per un suo ingresso nella Casa del programma di Canale 5.

Grande Fratello Vip 3 cast: SARA TOMMASI SVELA CHE... GF VIP 3 NEWS

Sara Tommasi al Grande Fratello Vip 3? La voce è di qualche settimana fa. Ora la showgirl, al settimanale Nuovo, si rivolge direttamente a Ilary Blasi, conduttrice del GF VIP 2018. E ammette che sogna di entrare nella Casa. del reality di Canale 5. "Così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente". Sara Tommasi racconta anche di avere un nuovo amore. Angelo, il fidanzato con cui vive a Terni insieme proprio a sua mamma. "Ha quarantasei anni e lavora come impiegato in un’azienda. Ci siamo incontrati al supermercato e tra noi è subito scattato il colpo di fulmine".

Grande Fratello Vip 3 cast: Francesca Cipriani, Giovanni Cottone e Annalisa Minetti? GF VIP 3 NEWS

Giovanni Cottone, Francesca Cipriani, Annalisa Minetti e Valentina (compagna di Veronica Satti): sono i nuovi nomi che spuntano tra i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Lo riporta Novella 2000. Tante le indiscrezioni che si stanno susseguendo in queste settimane sullla 'formazione' del reality che tornerà in autunno su Canale 5 (conduttrice sempre Ilary Blasi). Ancora siamo lontani dall'ufficializzazione del cast, ma a poche settimane dal via, indiscrezioni e trattative sono sempre più calde. Ecco cosa scrive Novella 2000 sui nuovi possibili concorrenti che potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip 3. "Nuovi nomi per la prossima edizione del Grande fratello Vip in pole position ci sarebbe Giovanni Cottone ex marito di Valeria Marini ed ex compagno di Francesca Cipriani. Se questa candidatura è un po' avventata, lo è meno quella di Francesca Cipriani, le cui quotazioni, dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi sono in salita. Un altro nome è quello della cantante Annalisa Minetti e di Valentina, la compagna di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo vista al Grande fratello”.

Grande Fratello Vip 3 cast Elisabetta Gregoraci! NESSUN VETO DI BRIATORE. GF VIP 3 news

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 3? L'indiscrezione bomba è del settimanale Chi. Sarebbe un grande colpo per il reality di Canale 5. I rumors avevano però raccontato che l’ex marito Flavio Briatore “al momento blocca la trattativa”. Ma non è così. “Non è vero che ho vietato il GF a Eli, e non credo voglia farlo. Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non me ne ha mai parlato”, la smentita di Flavio Briatore a Novella 2000. Gregoraci al GF VIP 3 o no? Dalle parole di Briatore sembrerebbe di no, ad ogni modo il tempo dirà. Di certo, nei prossimi mesi, la showgirl condurrà Battiti Live su Italia 1 (sei serate).

Grande Fratello Vip 3 cast: BROOKE LOGAN PEDALA VERSO IL GF VIP 3

Brooke Logan di Beautiful (Katherine Kelly Lang) in bici in Puglia. Sta pedalando verso il Grande Fratello Vip 3 che partirà in autunno? L'attrice - che pubblicato una foto da Selva di Fasano (Brindisi) e scrive “Amo questo posto, vi aspetto numerosi” - era in zona (insieme al marito) per partecipare alla gara cicloamatorale GranFondo. E c'è chi si è chiesto se queste vacanze in Italia non siano l'occasione buona per le arrivare a una fumata bianca che la porti nella casa del GF VIP 3...

Grande Fratello Vip 3 cast: Cecilia Capriotti e Lucas Peracchi direbbero sì - Gf Vip 3 news rumors

Cecilia Capriotti non direbbe di no al Grande Fratello Vip 3. L'ex concorrente de l'Isola dei Famosi 2018 entrebbe nella Casa del reality di Mediaset il prossimo autunno. Lo scrive il settimanale Spy. Non solo lei. Anche il tronista Lucas Peracchi è positivo all'idea di partecipare al GF VIP 3: “Accetterei molto volentieri, fa parte del gioco. Mi piacerebbe tanto farmi conoscere dal pubblico televisivo per come sono davvero e non per quello che hanno visto sul piccolo schermo negli anni passati. Affronterei il video con sincerità, senza recitare, mettendo in gioco tutto me stesso. Sarebbe una bella occasione", dice a Spy. La conduzione - salvo sorprese - viene consfermato che dovrebbe essere affidata sempre a Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip 3 cast: "Lei non ci andrà". La smentita su Iva Zanicchi - Gf Vip 3 news rumors

Grande Fratello Vip 3: Iva Zanicchi non entrerà nella Casa. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha svelato che la popolare Iva non parteciperà al reality di Canale 5. “Pare che a Mediaset farebbero carte false per avere Iva Zanicchi nel prossimo Grande Fratello Vip, perché, si sa, la sua presenza è già un picco di share. Del resto è una delle donne più simpatiche del mondo dello spettacolo. In più è una grande cantante conosciuta ovunque, ed è l’unica donna ad aver vinto ben tre Festival di Sanremo. Ma invece Iva non potrà fare parte del GF Vip, perché pare che i Vip presenti quest’anno siano molto scarsi. In più la donna sarà l’assoluta protagonista, in autunno, di un musical al Teatro Ciak di Milano. Per la Zanicchi il teatro sta diventando, dopo una serie di tournée di grandi successo, un lavoro molto interessante. Tanto è vero che sta mettendo in piedi, per la regia di Solari, uno show intitolato ‘Una Vita da Zingara’, che è proprio la sua vita. Iva ci tiene a far sapere di non sapere il perché di tutte queste voci sulla sua presenza al Grande Fratello Vip, perché, e questo lo afferma lei, non è mai stata interpellata”

Grande Fratello Vip 3 cast: Elettra Lamborghini nella Casa? Gf Vip 3 news rumors

Nel toto-nomi del cast per Grande Fratello Vip 3 è entrata anche Elettra Lamborghini. Per la gioia dei fans (siamo quasi a 3 milioni di follower su Instagram). Nei mesi scorsi era stata anche all'Isola dei Famosi 2018, ma lei preferì concentrarsi sulla carriera musicale. Chissà che l'autunno non riporti Elettra Lamborghini nei reality lei che fu protagonista a Riccanza, alla versione spagnola del Grande Fratello, e poi in Inghilterra a Geordie Shore. La bellissima 24enne intanto reduce dal successo del suo singolo "Pem Pem", si è concessa un po' di relax nel resort Tenuta De L'Annunziata, vicino Como. E ha postato una foto in bikini bianco a bordo piscina che mette in risalto le splendide curve. GF Vip 3 o non Gf Vip 3? Intanto la certezza è che Elettra Lamborghini sarà protagonista a Ex On The Beach Italia.

Grande Fratello Vip 3 cast: Debora Caprioglio e nuovi nomi caldi. Gf Vip 3 news rumors

Debora Caprioglio al Grande Fratello Vip 3? Nuovi rumors sul cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Secondo Novella 2000 “pare che ora si vada a pescare nelle dive della commedia all’italiana, donne che hanno fatto impazzire più di una generazione di maschi. Stiamo parlando di Anna Maria Rizzoli di cui ricordiamo il film La settimana bianca, e di Debora Caprioglio, indimenticabile in Paprika di Tinto Brass. Si dice che si punti anche su Eleonora Giorgi, Ornella Muti e Barbara Bouchet sino all’inarrivabile Edwige Fenech”.

Grande Fratello Vip 3 cast: SARA TOMMASI? I RUMORS. Gf Vip 3 news

“Sara Tommasi, 36 (anni, ndr), ha superato il suo periodo buio, fa una vita normale e ha una relazione stabile. La tv non è più una sua priorità ma dicono che se le offrissero di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non disdegnerebbe. Il suo sogno si realizzerà? Ah, saperlo…”, scrive Dagospia a proposito di una possibile partecipazione di Sara Tommasi al Grande Fratello Vip 3.

Grande Fratello Vip 3, svelati nove nomi: Cristina Plevani nella Casa? GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello vip 3: l'autunno si avvicina ed è già caldissimo il toto-nomi dei concorrenti che potrebbero entrare nella Casa del reality di Canale 5. In 9 sarebbero “ad un passo dalla firma” dalla firma secondo Novella 2000. Intanto i “tronisti” Andrea Cerioli e Lucas Peracchi, poi la vincitrice del Grande Fratello 1: Cristina Plevani (che già fu accostata al GF 2018 recentemente conclusosi con la vittoria di Alberto Mezzetti). Poi Novella 2000 punta su Giovanni Ciacci (reduce da Ballando con le Stelle 2018 vinto da Gessica Notaro), Donatella Rettore. Dopo Cecilia Rodriguez e Jeremias (fratello e sorella di Belen) al Grande Fratello Vip 2 la terza edizione del reality potrebbe avere il loro papà: Gustavo Rodriguez. Quindi ecco la candidatura di Alex Belli (attore di fiction, ex naufrago de L'Isola dei Famosi). E infine si parla anche di Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful (ipotesi non semplice).

Grande Fratello Vip 3 cast. Francesco Monte e Silvia Provvedi - Gf Vip 3 news

CAST DEL GRANDE FRATELLO VIP 3 - Tra i partecipanti, secondo Nuovo Tv, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ci potrebbe essere Francesco Monte, reduce dall'esperienza sull'Isola dei Famosi 2018, Massimiliano Caroletti (marito di Eva Henger), Karina Cascella, volto fisso di Domenica Live, l'ex di Uomini e Donne Claudio Sona. Un nome forte che potrebbe far parte del cast è quello di Silvia Provvedi (recentemente tornata insieme a Fabrizio Corona). E per il GF VIP 3 si parla anche di Nina Moric e Giovanni Ciacci. Nuovo Tv parla anche di Adriana Volpe e Paola Caruso, ma per loro è confermata la partecipazione a Pechino Express. Infine rumors pure per Diego Armando Maradona Jr. Tra indiscrezioni e trattative comunque siamo ancora all'inizio: ci sarà tempo nelle prossime settimane per definire il cast del GF Vip 3.

Grande Fratello Vip 3 Ilary Blasi confermata in conduzione GF VIP 3 NEWS

Grande Fratello 2018 ormai negli archivi e Grande Fratello Vip 3 che scalda i motori in vista del prossimo autunno sempre su Canale 5 (dopo il successo negli ascolti tv del GF VIP 2). La conduttrice sarà ancora Ilary Blasi (e non è l'unico programma su Mediaset per lei).

GRANDE FRATELLO VIP 3, cast: Aida Nizar non torna nella casa dopo il GF 2018?

Al Gf Vip 3 si era parlato dell'ingresso nella casa di una vecchia conoscenza del Grande Fratello 2018: Aida Nizar. La soubrette spagnola contattata dalla produzione per entrare al Grande Fratello Vip, avrebbe però declinato l’invito e ufficializzato la defezione sui social annunciando: “Aida ha detto no. Ci sono altre cose affascinanti da fare”